W skrócie Włodzimierz Czarzasty podczas Campus Polska Przyszłości 2026 zwrócił uwagę na zmianę postaw wobec ukraińskich dzieci przyjętych kilka lat temu do Polski.

Marszałek Sejmu podkreślił znaczenie obecności Ukraińców dla polskiej gospodarki, wymieniając konkretne korzyści finansowe i wpływ na rynek pracy.

Czarzasty poruszył problem narastającej nienawiści wobec Ukraińców, apelując o refleksję nad wyborem autorytetów i ostrzegając przed zmianą postrzegania przeciwników.

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Włodzimierz Czarzasty zaznaczył na początku przemówienia, że zamierza mówić o rzeczach kontrowersyjnych. Jako pierwszą z nich wymienił Ukrainę, ponieważ - jak twierdzi marszałek - będzie ona jednym z najważniejszych tematów przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Czarzasty zaczął od wskazania, że Wołodymyr Zełenski popełnił "wielki błąd, mówiąc na temat historii to, co powiedział". - Trzeba to nazwać, trzeba to potępić, trzeba mieć wrażliwość polską w tej sprawie - podkreślił.

- Nikt nie mówi, co tak naprawdę Ukraińcy znaczą dla Polski i co tak naprawdę znaczy ich wojna. A ja chciałbym powiedzieć o tym spokojnie; nie spodoba się to Braunowi, nie spodoba się to Mentzenowi. Daj Boże, żeby wam się spodobało - powiedział.

Czarzasty apeluje do Polaków ws. Ukraińców. "Skąd weźmiecie ludzi?"

Marszałek Sejmu zaczął następnie wymieniać korzyści płynące z obecności Ukraińców dla Polski.

- Wszystkim tym, którzy nienawidzą Ukraińców, mówię: Ukraina to jest 5. proc. polskich pracowników. (...) Ukraińcy w Polsce to 3 proc. PKB. Ukraińcy w Polsce to jest wpłat na PIT pięć miliardów. 13 miliardów na ZUS. To jest wpłat na Narodowy Fundusz Zdrowia 3,8 miliarda. Wypłat na ich rzecz z tego funduszu - 2,3. Ukraińcy to jest wymiana handlowa na poziomie 27 miliardów złotych na korzyść Polski - wyliczał marszałek Sejmu.

- I mówię tym, którzy uważają, że (Ukraińcy - przyp. red.) powinni wychodzić z naszej ojczyzny, (...) pytam się was: skąd weźmiecie (...) ludzi, którzy pracują w Polsce i są z podobnej kultury, mają podobny pogląd świata? - pytał.

- Ukraina wcześniej czy później wejdzie do Unii Europejskiej. To jest moment, żeby w tej chwili myśleć o tym, żeby zabezpieczyć polskie interesy - mówił Czarzasty, nawiązując do odbudowy Ukrainy.

Jak dodał, Ukraina to również kwestia "bardzo nowoczesnego uzbrojenia, w tym najlepsze techniki dronowe, które Polsce - nie daj Boże - żeby się przydały".

- Jeżeli nie będziemy z nimi rozmawiali, jeżeli nie będziemy sobie podawali rąk, jeżeli zerwiemy wszystkie kontakty, to pytam się: jak można nie rozmawiając załatwiać interesy Polski, Polaków i Polek? - wskazywał.

- Stawiam taką tezę: nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy - stwierdził marszałek, po czym na sali ponownie rozległy się oklaski.

Campus Polska 2026. Czarzasty z apelem: Obudźcie się!

- I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi: wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą, Putin jest wrogiem - nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli - dodał następnie Włodzimierz Czarzasty.

Drugą poruszoną sprawą przez marszałka była nienawiść. - Co się stało z tym narodem? Co się stało z naszym narodem, że cztery lata temu przyjęliśmy pod swoje strzechy milion dzieci ukraińskich, a dzisiaj pozwalamy, żeby na te dzieci, które są w Polsce, pluć? Co się stało? - pytał Czarzasty przy oklaskach publiczności.

Marszałek przyznał też, że przyjął do Sejmu Ukraińca pobitego na Moście Świętokrzyskim w Warszawie, po to, by "wkurzyć tych, co nienawidzą". - Na zaproszenie marszałka Sejmu było 50 dzieci na wakacjach przez dwa tygodnie z Ukrainy. Dzieci, których ojcowie zginęli na wojnie. I będę to robił - dodał.

- Skąd się bierze ta nienawiść? Czy my pozwolimy w myślach swoich, żeby autorytety typu Traczyk-Stawska albo Turski zamienić na autorytety typu Bąkiewicz, Nawrocki, Matecki, Czarnek? - mówił. - Obudźcie się! Wszyscy się obudźmy! - wezwał.

- Dzisiaj wrogiem jest Ukrainiec, dzisiaj wrogiem jest Niemiec, dzisiaj wrogiem jest Żyd, dzisiaj wrogiem jest gej, do czego to doprowadzi? - pytał.



