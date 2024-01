Mimo, że w ostatnich dniach mróz w Polsce odpuścił, a opady śniegu ustąpiły nieco deszczom, to wieczorem i w nocy temperatury mogą spadać poniżej zera. Tak też stanie się w wielu województwach w całej Polsce w nocy z czwartku na piątek.

"Temperatura minimalna od -4 do 3 stopni C. Drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w porywach do 60 km/h" - brzmi prognoza na najbliższe godziny.