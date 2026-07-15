Przemysław Czarnek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do swoich niedawnych słów dotyczących Ukrainy. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że "nigdy i w żadnym formacie nie negował tego, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją".

- Rosja, zwłaszcza rozpędzona po 24 lutego 2022 roku była i jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski - mówił polityk PiS, przypominając, że mieszka 60 km od granicy z Ukrainą i "rosyjskie tanki na granicy to jest śmiertelne zagrożenie dla moich dzieci i wnuków".

Echa słów Przemysława Czarnka o Ukrainie. Kandydat PiS na premiera komentuje

- Nie wiem w czym jest problem. Nie ma żadnej sprzeczności z tym, co napisał prezes Kaczyński i tym, co ja głoszę od wielu lat, także w ostatnich dniach - dodał Przemysław Czarnek. Następnie poseł stwierdził, iż "cieszy się, że prezes opublikował ten wpis".

- Bezczelność niektórych ludzi, którzy mówią, że jesteśmy prorosyjską partią i prorosyjskimi politykami, tych samych, którzy uzależniali nas od rosyjskiego gazu (...) jest tak ogromna, że pan prezes musiał ten wpis opublikować - nadmienił.

Jeszcze w poniedziałek na antenie TV Republika Czarnek stwierdził, że jako szef rządu "zmusiłby Ukrainę do radykalnej zmiany kursu wobec Polski i Polaków".

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - przekonywał.

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