W skrócie Sławomir Mentzen skomentował w mediach społecznościowych wpis Przemysława Czarnka dotyczący przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, zarzucając PiS podobne działania w poprzednich latach.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził na konferencji prasowej, że Ukraina otrzymała od Polski pociski PAC-3 do Patriotów po konsultacjach z NATO i dowództwem amerykańskim.

Sławomir Mentzen wyraził opinię, że przekazywanie strategicznego uzbrojenia Ukrainie oraz ukrywanie takich decyzji przed opinią publiczną było niewłaściwe, niezależnie od partii sprawującej rządy.

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Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że wśród sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach znalazły się pociski PAC-3 do Patriotów. Wcześniej klub PiS zapowiadał, że złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby minister obrony narodowej przedstawił informacje dotyczące doniesień medialnych o przekazaniu Ukrainie tych rakiet. Wniosek w tej sprawie złożył też wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

W trakcie swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o przekazaniu pocisków PAC-3 została podjęta "na wniosek i prośbę sekretarza generalnego Sojuszu (Północnoatlantyckiego - red.), dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników".

Przemysław Czarnek o przekazaniu pocisków Ukrainie. "Nie ma zgody"

Na wypowiedź Kosiniaka-Kamysza zareagował na platformie społecznościowej X kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

"Gdyby nie presja opinii publicznej, rząd nadal ukrywałby przed Polakami fakt przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 MSE. Decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego nie mogą zapadać po cichu i wychodzić na jaw dopiero wtedy, gdy władza zostanie do tego zmuszona" - ocenił polityk. Dodał, że "nie ma zgody na osłabianie polskiej obrony powietrznej w czasie, gdy sami rządzący ostrzegają przed rosnącymi zagrożeniami".

Sławomir Mentzen odpowiada Czarnkowi. "Jesteście siebie warci"

Sławomir Mentzen, odnosząc się do wpisu Czarnka, stwierdził natomiast, że politycy PiS "krytykują Donalda Tuska za to samo, co robił wcześniej Mateusz Morawiecki".

"Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie. Do teraz nie wiemy dokładnie, ile sprzętu tam poszło za waszych rządów" - stwierdził prezes Nowej Nadziei.

Wcześniej były szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza, stwierdził jednak, że "lista donacji z czasów rządu PiS nie była żadną niespodzianką", gdyż - jak przekonywał - opinia publiczna była o tym na bieżąco informowana.

"Powinienem już dawno być przyzwyczajony do niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności pisowskiej, ale jednak dalej mnie zaskakujecie" - czytamy dalej w komentarzu Mentzena. W opinii polityka Konfederacji oddawanie niezbędnego sprzętu było złe bez względu na to, który rząd realizował te działania.

"Ukrywanie tego przed Polakami i przed Sejmem też było złe. Niezależnie czy robił to PiS czy PO. Jesteście pod tym względem siebie warci!" - podsumował Mentzen.

Z kolei szef MON i wicepremier Kosiniak-Kamysz informując i przekazanym Ukrainie sprzęcie podkreślał, że wsparcie to było kluczowe z uwagi na interes narodowy i bezpieczeństwo Polski. - Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczypospolitej - mówił.

Szef MON zapewnił, że decyzje o przekazaniu wyposażenia Ukrainie poprzedzane są analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nigdy nie zapadają bez wiedzy żołnierzy. - Żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi.





Anna Bryłka w "Gościu Wydarzeń": Mam wątpliwość, czy MON przekazuje informacje Polsat News