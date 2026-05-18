W skrócie Przemysław Czarnek zapowiedział projekt ustawy "uczciwy rachunek za prąd", zgodnie z którym na rachunkach za energię miałyby być wyszczególnione ich składowe.

Polityk PiS podkreślił, że według niego ceny energii elektrycznej w Polsce są obecnie najwyższe w Unii Europejskiej i skrytykował politykę klimatyczną UE.

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

- Pokażcie składową tych rachunków i pokażcie, ile wynosi w tym rachunku za prąd dla zwykłego Polaka koszt absurdalnej, lewicowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czyli ile wynoszą opłaty dotyczące ETS-u. Tego wymaga uczciwość - mówił Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w Warszawie.

Polityk ocenił również, że ceny energii elektrycznej w Polsce "są dzisiaj najwyższe w Unii Europejskiej".

System ETS. Czarnek: Tusk skapitulował przed szlachcicami w Brukseli

Czarnek przypomniał też o innym projekcie ustawy zainicjowanym przez PiS, dotyczącym wyjścia z systemu ETS.

- Nie wychodząc z ETS-u, doprowadzimy do deindustrializacji Polski, czyli potężnego bezrobocia i potężnej biedy w Polsce przez to, że Donald Tusk skapitulował i nie jest w stanie przeciwstawić się absurdom pani von der Leyen, Timmermansa, Jurowej, wielu innych "szlachciców" w Brukseli - mówił Czarnek.

Jak dodał, jeśli nie powie się klimatycznej polityce UE "stop", to w Polsce będzie "skansen w pierwszej kolejności". Wyraził też "sojusz i wielkie poparcie" dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki chce referendum o polityce klimatycznej UE

Prezydent poinformował na początku maja o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE.

Wniosek przewiduje, że pytanie referendalne miałoby brzmieć: "Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Aby referendum mogło zostać zorganizowane, wniosek prezydenta musi zaakceptować Senat bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy senatorów.

Natomiast aby wynik referendum był wiążący, musi w nim wziąć udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

