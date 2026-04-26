Czarnek o zapaści i z radą dla młodych. "I już jest po sprawie"

Dawid Szczyrbowski

- Zakładajcie rodziny teraz. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po sześć mieszkań - apelował w Piotrkowie Trybunalskim Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera przekazał, że jego partia ma plan na przezwyciężenie kryzysu mieszkaniowego i zdradził jego założenia. Na spotkaniu z Czarnkiem pojawił się gość specjalny.

Kandydata PiS na premiera Przemysław CzarnekPiotr PolakPAP

W skrócie

  • Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego i mówił o niskiej dzietności oraz wyludnianiu się miast.
  • Czarnek zachęcał młodych do zakładania rodzin przed osiągnięciem stabilizacji mieszkaniowej i zapowiedział plan PiS dotyczący kredytów mieszkaniowych i rozwoju budownictwa spółdzielczego.
  • Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN, poparł Czarnka podczas spotkania.
Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na przyszłego premiera rządu, spotkał się niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) z mieszkańcami.

Odpowiadając na pytania dotyczące problemów mieszkaniowych Polaków, Czarnek nawiązał do danych demograficznych w Polsce. Mówił, że niska dzietność to już jest zapaść, a miasta się wyludniają. Wspomniał, że od 2000 roku w Koninie ubyło 20 z 80 tys. mieszkańców.

"Zakładajcie rodziny teraz". Czarnek z apelem do młodych

Jeden z młodych ludzi obecnych na spotkaniu zapytał o pomysł na rozwiązanie problemów z dostępnościa mieszkań dla młodych osób. Czarnek odparł, że polityka mieszkaniowa bez wątpienia wpływa na zakładanie rodzin i na dzietność, ale mieszkania to nie wszystko.

- Zanim zrealizujesz plany - skończysz studia, kupisz mieszkanie, to masz 40 lat albo więcej i już jest po sprawie. Zakładajcie rodziny teraz. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po sześć mieszkań. Gdyby nasi dziadkowie i rodzice odkładali decyzje o założeniu rodziny i urodzeniu nas, to na tej sali prawie nikogo by nie było - powiedział Czarnek.

Oświadczył, że PiS ma plan na przełamanie kryzysu w mieszkalnictwie. Chodzi o zmianę zasad kredytowania mieszkań, by wprowadzić stałe raty kredytów i żeby rodzina wiedziała, jakie ma koszty i mogła planować swój budżet. Wspomniał też o konieczności rozwoju budownictwa spółdzielczego i innych sposobach zdobywania dachu nad głową, bez kupowania mieszkania na własność.

Gość specjalny na spotkaniu z Czarnkiem. "Chcę się zaangażować po stronie Przemka"

Specjalnym gościem piotrkowskiego spotkania z Przemysławem Czarnkiem był Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przyznał, że przyjechał do Piotrkowa, żeby poprzeć Przemysława Czarnka - po to, by ten zdobył władzę dla polskich patriotów.

Nawiązując do rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" (30 kwietnia) zacytował jego słowa: "Broni nie oddam, munduru nie zdejmę".

- Przemysław Czarnek jest dziedzicem tych słów - ocenił Cenckiewicz. - Osiągnął w życiu bardzo dużo, a może nawet wszystko. Ma życie poza polityką, a jednak zaangażował się, żeby odzyskać władzę z rąk antypolskiego rządu. Kiedy powiedziałem prezydentowi, że chcę się zaangażować po stronie Przemka, Karol Nawrocki powiedział mi: - Tak, Przemka trzeba wspierać.

