W skrócie Przemysław Czarnek zadeklarował, że PiS nie wyklucza współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Jedynym wariantem nie do przyjęcia byłaby koalicja z Donaldem Tuskiem i "jego ludźmi".

Jarosław Kaczyński twierdzi jednak, że koalicja z Grzegorzem Braunem jest niemożliwa. Prezes PiS uważa go bowiem za polityka, który przekroczył nieprzekraczalne granice.

Przemysław Czarnek odniósł się w rozmowie z "Rzeczpospolitą" do słów ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a, że "dla Ameryki bardzo trudno byłoby zaakceptować po wyborach rząd z udziałem Grzegorza Brauna".

Czarnek podkreślił, że o układzie mandatów zdecydują polscy wyborcy, a nie ambasada USA. - Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd - stwierdził.

Przemysław Czarnek nie wyklucza koalicji z Braunem

Zdaniem Czarnka w najbliższych miesiącach najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnej koalicji i "dowiezienie" tego rządu do końca.

- Tyle że polityka to nie tylko racjonalność, ale także ogromne emocje. My jesteśmy gotowi na to, żeby odwracać sytuację także w tym Sejmie i stworzyć koalicję z Konfederacją - jedną i drugą, a także z częścią posłów z PSL czy z Polski 2050. Wszystko jest możliwe - powiedział Czarnek.

Jedynym wariantem, który jego zdaniem nie wchodzi w grę, jest "współpraca z Donaldem Tuskiem i jego ludźmi".

Jarosław Kaczyński o Braunie: Koalicja z nim nie wchodzi w grę

Na początku stycznia Jarosław Kaczyński został zapytany o to, czy "uważa Grzegorza Brauna za niebezpiecznego polityka".

- Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej. On się w tym nie mieści - odpowiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński ostrzegł, że obecność ugrupowania Grzegorza Brauna w przyszłym parlamencie mogłaby zagrozić bezpieczeństwu państwa. - Głosowanie na Brauna jest nieefektywne. Jeśli Polska ma mieć choćby elementarne podstawy bezpieczeństwa, nowy rząd nie może powstać z jego udziałem ani poparciem - podkreślił.

Jak relacjonowała Kamila Baranowska na łamach Interii, podczas ostatniej wyjazdowego posiedzenia klubu PiS w Sękocinie Kaczyński kategorycznie wykluczył współpracę z Braunem po wyborach w 2027 roku. - Mamy dystansować się od samego Brauna i jego formacji, bo koalicja z nim nie wchodzi w grę - przekazywał jeden z posłów.

Według rozmówców z PiS prezes ostrzegał też, że ewentualny sojusz z Braunem mógłby wywołać poważny kryzys w relacjach z USA.

