Podczas spotkania Czarnek zwrócił uwagę na "wszelkie niepokoje związane z piątą falą koronawirusa i Omikronem, które nas wszystkich dotyczą". Zapewnił jednocześnie, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. - Ustaliliśmy wczoraj, że na ten moment, bo sytuacja może zmienić się z godziny na godzinę i z dnia na dzień, nie podejmujemy żadnych innych decyzji - wskazał szef MEiN

Podczas spotkania Czarnek przypomniał, że obecnie "w Polsce pięć województw jest na feriach zimowych, zatem ruch okołoszkolny w tych województwach jest całkowicie wyłączony".

Czarnek: Obserwujemy z dnia na dzień coraz więcej wyłączeń

- Od poniedziałku na ferie zimowe udają się kolejne dwa województwa, więc wówczas już prawie pół Polski będzie wyłączone z ruchu okołoszkolnego - dodał. Wyjaśnił, że "w pozostałych województwach, gdzie odbywa się nauka, nadal będzie się odbywała w trybie stacjonarnym, przy czym - tak jak to było do tej pory - dyrektorzy szkół wraz ze służbami sanitarnymi podejmują decyzje o przechodzeniu na kwarantannę i na naukę zdalną poszczególnych klas bądź cały szkół".

Przemysław Czarnek poinformował także, że "obserwujemy z dnia na dzień coraz więcej wyłączeń". Wyjaśnił, że "takie są realia Omikronu, ale podchodzimy do tego spokojnie, obserwując na bieżąco i analizując sytuację wraz z panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim"

Będzie nowy przedmiot w szkole. Czarnek: To biznes i zarządzanie

Czarnek poinformował też, że na początku roku szkolnego 2023/2024 MEiN planuje uruchomienie nowego przedmiotu.

- Dziś jest tak, że w polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat edukacji. Jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni w ciągu 12 lat. To zdecydowanie za mało - ocenił.

Przyznał, że postępem jest fakt, że podstawy nauczania ekonomii weszły do programu nauczania.

- Rzeczywiście, służą naszym uczniom, naszej młodzieży i przygotowują do życia dorosłego, do podejmowania decyzji finansowych, do skutecznego zarządzania gospodarstwem domowym, ale także firmami, które zakładają - podkreślił.

Zdaniem Czarnka, wciąż za mało jest praktycznych aspektów przedsiębiorczości biznesu i zarządzania. - Dlatego chcemy, aby od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie - poinformował.