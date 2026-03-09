Czarnek na stacji Orlenu grzmiał o cenach paliw. "Tusk łupi Polaków"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

"Tusk łupi Polaków", "państwo nie interweniuje" - grzmiał podczas pierwszej konferencji prasowej w nowej roli Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera pokazał projekt ustawy czasowo obniżającej podatek VAT oraz akcyzę na paliwo. - Chodzi o to, żeby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela - tłumaczył poseł, przypominając, że cena benzyny sięga prawie ośmiu złotych.

Przemysław Czarnek pokazał projekt ustawy obniżającej ceny paliw. Kandydat PiS na premiera krytykował Donalda Tuska
Przemysław Czarnek pokazał projekt ustawy podpisanej przez posłów PiS. Chodzi o obniżkę cen paliwMarcin ObaraPAP

W skrócie

  • Przemysław Czarnek przeprowadził konferencję prasową przy stacji benzynowej w Warszawie, komentując wzrost cen paliw.
  • Czarnek przedstawił projekt ustawy czasowo obniżającej VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżającej akcyzę.
  • Podczas wystąpienia Czarnek skrytykował brak interwencji państwa i porównał obecne ceny z okresem, gdy PiS rządziło i Daniel Obajtek był prezesem Orlenu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przemysław Czarnek w poniedziałek rano zorganizował konferencję prasową. - Nie jest pięknie, jak spojrzymy na tę tablicę z cenami paliw - mówił poseł PiS, stojąc przed jedną ze stacji benzynowych na terenie Warszawy.

Przypomnijmy, w sobotę Czarnek został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera po wyborach w 2027 roku.

- Kryzys na Bliskim Wschodzie spowodował, że ceny ropy, ceny benzyny na stacjach paliw w Polsce sięgają już niekiedy nawet ośmiu złotych - alarmował.

"Tusk łupi Polaków". Przemysław Czarnek rzuca oskarżenia

- Tusk łupi Polaków - przekonywał Czarnek, porównując sytuację z okresem rządów Zjednoczonej Prawicy.

- Czy pamiętają państwo kryzys z czasów, kiedy rządziło PiS i kiedy prezesem Orlenu był Daniel Obajtek? Wówczas ceny ropy, baryłki ropy na rynkach światowych sięgały 120 dolarów, a dolar w Polsce był po 4,30. Dzisiaj baryłka na rynkach światowych kosztuje ponad 90 dolarów, o 30 dolarów mniej, niż wówczas, ale i dolar jest tańszy, bo nie dochodzi do czterech zł. Ceny natomiast są dokładnie takie, jak wówczas, kiedy Daniel Obajtek był prezesem Orlenu, kiedy rządziło PiS - tłumaczył.

Zobacz również:

Wybory przewodniczącego w Koalicji Obywatelskiej. Wpis Donalda Tuska (zdj. ilustracyjne)
Polska

Wybory przewodniczącego w KO. Wymowny wpis Donalda Tuska

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Poseł podkreślił, że PiS prowadziło "rozsądną politykę państwa dla obywatela". - Orlen był w stanie utrzymywać ceny paliwa na poziomie najniższym w Europie - zaznaczył.

    - Dziś państwo nie interweniuje. (...) To jest dramat dla polskich rolników, przewoźników - wyliczał Czarnek.

    Warto zaznaczyć, że kandydat PiS na premiera podczas swojego wystąpienia podał nieprecyzyjne dane. W poniedziałek rano cena baryłki ropy sięgnęła 106 dolarów. Najnowsze informacje o sytuacji na rynku ropy można przeczytać w serwisie INTERIA Biznes.

    PiS przechodzi do ofensywy. Czarnek pokazał projekt ustawy

    Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przedstawił projekt ustawy, który czasowo obniża podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. oraz obniża akcyzę na paliwo. Podpisy pod dokumentem złożyli parlamentarzyści PiS.

    - Chodzi o to, żeby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela. Państwo musi wychodzić na przeciwko oczekiwaniom obywatela, który nie czuje się dziś w tym państwie bezpiecznie, ponieważ widzi co się dzieje na rynkach światowych i widzi państwo w niemocy, a był przyzwyczajony do innego państwa - dodał.

    Przemysław Czarnek uderza w Krzysztofa Bosaka. "Kłamie"

    Niedługo po konferencji na Orlenie kandydat PiS na premiera gościł w Radiu Zet. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim odpowiedział również na krytykę ze strony jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

    Ten stwierdził, że były minister edukacji "odpowiada za projekt willa plus, czyli uwłaszczenie nomenklatury pisowskiej na majątku publicznym". - Napisali sobie ustawę i przywłaszczyli budynki - stwierdził Bosak.

    - Krzysztof Bosak kłamie. Idzie w retorykę Platformy Obywatelskiej i to nie jest dobry kierunek dla prawicy. Na prawicy musi być spokój i musi być widać jednego wroga, który niszczy państwo, czyli Tuska. Niech Krzysztof Bosak zastanowi się co mówi, bo ja nie chcę wojny na prawicy. Wróg jest jeden: Tusk, który dusi Polskę - odpowiedział mu Czarnek.

    Zapytany o to, czy rozważałby stworzenie rządu, w którym zasiadłby Krzysztof Bosak zaznaczył, że priorytetem PiS-u jest uzyskanie w wyborach samodzielnej większości.

    - Jeśli wyborcy zdecydują, że tej samodzielnej większości nie będzie, będziemy wtedy widzieć kto ma ilu posłów i jacy to są posłowie. Ja z Krzysztofem Bosakiem mogę współpracować, nie widzę w tym problemu, tylko kłóćmy się na argumenty - powiedział.

    Zobacz również:

    Ukraińskie media komentują wystąpienie Przemysława Czarnka
    Polska

    Ukraińskie media piszą o Czarnku. "Jeden z najaktywniejszych krytyków"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Śniadanie Rymanowskiego": Czarnek o koalicji z Braunem. Mocna deklaracjaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze