W skrócie Przemysław Czarnek przeprowadził konferencję prasową przy stacji benzynowej w Warszawie, komentując wzrost cen paliw.

Czarnek przedstawił projekt ustawy czasowo obniżającej VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżającej akcyzę.

Podczas wystąpienia Czarnek skrytykował brak interwencji państwa i porównał obecne ceny z okresem, gdy PiS rządziło i Daniel Obajtek był prezesem Orlenu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przemysław Czarnek w poniedziałek rano zorganizował konferencję prasową. - Nie jest pięknie, jak spojrzymy na tę tablicę z cenami paliw - mówił poseł PiS, stojąc przed jedną ze stacji benzynowych na terenie Warszawy.

Przypomnijmy, w sobotę Czarnek został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera po wyborach w 2027 roku.

- Kryzys na Bliskim Wschodzie spowodował, że ceny ropy, ceny benzyny na stacjach paliw w Polsce sięgają już niekiedy nawet ośmiu złotych - alarmował.

"Tusk łupi Polaków". Przemysław Czarnek rzuca oskarżenia

- Tusk łupi Polaków - przekonywał Czarnek, porównując sytuację z okresem rządów Zjednoczonej Prawicy.

- Czy pamiętają państwo kryzys z czasów, kiedy rządziło PiS i kiedy prezesem Orlenu był Daniel Obajtek? Wówczas ceny ropy, baryłki ropy na rynkach światowych sięgały 120 dolarów, a dolar w Polsce był po 4,30. Dzisiaj baryłka na rynkach światowych kosztuje ponad 90 dolarów, o 30 dolarów mniej, niż wówczas, ale i dolar jest tańszy, bo nie dochodzi do czterech zł. Ceny natomiast są dokładnie takie, jak wówczas, kiedy Daniel Obajtek był prezesem Orlenu, kiedy rządziło PiS - tłumaczył.

Poseł podkreślił, że PiS prowadziło "rozsądną politykę państwa dla obywatela". - Orlen był w stanie utrzymywać ceny paliwa na poziomie najniższym w Europie - zaznaczył.

- Dziś państwo nie interweniuje. (...) To jest dramat dla polskich rolników, przewoźników - wyliczał Czarnek.

Warto zaznaczyć, że kandydat PiS na premiera podczas swojego wystąpienia podał nieprecyzyjne dane. W poniedziałek rano cena baryłki ropy sięgnęła 106 dolarów. Najnowsze informacje o sytuacji na rynku ropy można przeczytać w serwisie INTERIA Biznes.

PiS przechodzi do ofensywy. Czarnek pokazał projekt ustawy

Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przedstawił projekt ustawy, który czasowo obniża podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. oraz obniża akcyzę na paliwo. Podpisy pod dokumentem złożyli parlamentarzyści PiS.

- Chodzi o to, żeby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela. Państwo musi wychodzić na przeciwko oczekiwaniom obywatela, który nie czuje się dziś w tym państwie bezpiecznie, ponieważ widzi co się dzieje na rynkach światowych i widzi państwo w niemocy, a był przyzwyczajony do innego państwa - dodał.

Przemysław Czarnek uderza w Krzysztofa Bosaka. "Kłamie"

Niedługo po konferencji na Orlenie kandydat PiS na premiera gościł w Radiu Zet. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim odpowiedział również na krytykę ze strony jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

Ten stwierdził, że były minister edukacji "odpowiada za projekt willa plus, czyli uwłaszczenie nomenklatury pisowskiej na majątku publicznym". - Napisali sobie ustawę i przywłaszczyli budynki - stwierdził Bosak.

- Krzysztof Bosak kłamie. Idzie w retorykę Platformy Obywatelskiej i to nie jest dobry kierunek dla prawicy. Na prawicy musi być spokój i musi być widać jednego wroga, który niszczy państwo, czyli Tuska. Niech Krzysztof Bosak zastanowi się co mówi, bo ja nie chcę wojny na prawicy. Wróg jest jeden: Tusk, który dusi Polskę - odpowiedział mu Czarnek.

Zapytany o to, czy rozważałby stworzenie rządu, w którym zasiadłby Krzysztof Bosak zaznaczył, że priorytetem PiS-u jest uzyskanie w wyborach samodzielnej większości.

- Jeśli wyborcy zdecydują, że tej samodzielnej większości nie będzie, będziemy wtedy widzieć kto ma ilu posłów i jacy to są posłowie. Ja z Krzysztofem Bosakiem mogę współpracować, nie widzę w tym problemu, tylko kłóćmy się na argumenty - powiedział.

"Śniadanie Rymanowskiego": Czarnek o koalicji z Braunem. Mocna deklaracja Polsat News Polsat News