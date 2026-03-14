W skrócie Przemysław Czarnek krytykował premiera Donalda Tuska za działania dotyczące programu SAFE i pytał, kto do niego dzwonił w tej sprawie.

Środowisko PiS podnosi argument warunkowości unijnych pożyczek SAFE oraz twierdzi, że środki mogą być blokowane ze względów politycznych.

Premier Tusk zapewnił, że mimo weta pieniądze z SAFE trafią do Polski. Czarnek wskazuje jako alternatywę prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Pan Tusk stwierdził, że dzwonią do niego z zagranicy ws. SAFE. Kolego jegomościu, kto do ciebie dzwoni? Kto lobbuje? Kto cię zmusza do tego, żebyś łamał konstytucję, łamał prawo i zaciągał ogromną pożyczkę, która będzie w rękach obcych? - pytał Przemysław Czarnek podczas spotkania z wyborcami w Lubartowie.

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości krytykuje program unijnych pożyczek SAFE, podnosząc przede wszystkim argument warunkowości. Według polityków PiS unijne środki dla Polski będą w przyszłości blokowane ze względów politycznych. Podczas czwartkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk stwierdził, że rozmowy z Karolem Nawrockim przed jego wetem ws. SAFE "okazały się wyłącznie pretekstem, aby prezydent mógł zawetować to, co jest realnym pieniądzem dla polskiego wojska".

W trakcie posiedzenia padło też zdanie, do którego najpewniej odnosił się Czarnek. - Odbieram telefony, SMS-y od przywódców z Europy, którzy naprawdę nie wiedzą o co chodzi - mówił Tusk.

- Kto do ciebie dzwonił Tusku? Friedrich? Ursula? Do ciebie powinni dzwonić Polacy, zwykli, którzy stanęli wczoraj pod Pałacem Prezydenckim i bronili i prezydenta - mówił w Lubartowie Czarnek, którego prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił kandydatem partii na premiera.

W piątek przed Pałacem Prezydenckim zgromadziła się kilkusetosobowa demonstracja zwolenników prezydenta. Manifestację zorganizowano z związku z dyskusją po wecie Nawrockiego, który nie podpisał ustawy regulującej pożyczki SAFE. Sama ustawa nie blokuje środków z pożyczki SAFE. Projekt jedynie regulował sposób, w jaki pieniądze trafią do Polski i na jakich zasadach będą wydawane.

Polska Zbrojna i prezydencka ustawa

Premier Tusk zapewnił, że mimo weta pieniądze i tak trafią do Polski, choć będzie to trudniejsze i być może czasem będzie dłużej trwało. Rząd przyjął uchwałę, która ma pozwolić na wdrożenie programu Polska Zbrojna i użycie SAFE do modernizacji Wojska Polskiego.

Według Czarnka pożyczka SAFE to "oddanie kluczy do naszego domu w obce ręce". Ocenił też, że to "zdrada". - To są zdrajcy ci, którzy chcą nas zadłużyć na niebywałe pieniądze - mówił.

Jego zdaniem jest alternatywą jest prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

