W skrócie Przemysław Czarnek odwiedził Katowice jako kandydat PiS na premiera w 2027 roku i poruszył kwestie wysokich kosztów energii oraz cen paliw.

Podczas spotkania Czarnek zaprezentował projekty ustaw dotyczących obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwo, a także projektu uchwały wzywającej rząd do wyjścia Polski z systemu ETS.

Czarnek stwierdził, że za wprowadzenie systemu ETS odpowiadają politycy negocjujący unijny pakiet klimatyczny w latach 2013-2015.

Przemysław Czarnek kontynuuje objazd po Polsce w nowej roli - kandydata PiS na premiera po wyborach w 2027 roku. W środę były minister edukacji odwiedził Katowice.

Polityk zwrócił uwagę, że tematem rodzinnych rozmów podczas zbliżającej się Wielkanocy będą wysokie koszty energii oraz szybujące w górę ceny paliw, co ma związek m.in. z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

- Kogo będzie stać na zakup wszystkich tych pięknych produktów, ozdób, które zawsze towarzyszyły Świętom Wielkanocnym w Polsce? - pytał retorycznie.

Przemysław Czarnek w Katowicach. Mocne słowa pod adresem Czarzastego

Na stole, który ustawiono na środku katowickiej sceny, Czarnek położył dwie ustawy, które klub PiS złożył w Sejmie. - Kładę raz jeszcze projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT i obniżeniu akcyzy na paliwo. Natychmiast to paliwo powinno o złotówkę w dół pójść - mówił. Publiczność zaczęła skandować: - Natychmiast, natychmiast.

Przemysław Czarnek podczas wystąpienia w Katowicach

- Tego nie słyszy pan towarzysz Czarzasty, tego nie słyszy pan "herr Tusk". (...) Za nic mają troski i potrzeby Polaków. (...) Ciebie stać, Czarzasty, stać cię, komuchu, na to wszystko. Czemu trzymasz ten projekt ustawy, bo ci Tusk kazał? - mówił wyraźnie wzburzony Czarnek.

Także tym razem publiczność odpowiedziała na słowa mówcy. Na sali pojawiły się okrzyki: - Precz z komuną, precz z komuną.

- Oprócz tego kładę na stole jeszcze jedną rzecz, też już jest u pana towarzysza Czarzastego - projekt uchwały Sejmu RP, wzywający Donalda Tuska i jego rząd do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych działań, zmierzających do natychmiastowego wyjścia Polski z absurdalnego, łupiącego polskie kieszenie systemu ETS - przekazał Przemysław Czarnek.

Zgromadzeni w tym momencie wznieśli w górę banery, na których wypisano: "Precz z ETS".

ETS rozpala emocje. Czarnek: Za wprowadzenie systemu odpowiada wielkie trio. Tusk kontruje

Zdaniem kandydata PiS na premiera za wprowadzenie systemu ETS odpowiada "wielkie trio", a sprawa rozstrzygała się w latach 2013-2015. Według Czarnka ETS jest wynikiem przyjęcia unijnego pakietu klimatycznego, który negocjował Rafał Trzaskowski, a podpisała ówczesna premier Ewa Kopacz.

Poseł PiS przypomniał, że na czele Rady Europejskiej, która negocjowała te przepisy, stał wtedy Donald Tusk.

Przypomnijmy, temat ETS poruszył przed wtorkowym posiedzeniem rządu również sam premier Tusk.

"Wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim, to proponują ci, którzy nie mają wiedzy, albo mają złą wolę w tej kwestii" - to słowa Mateusza Morawieckiego z 2023 roku, które zacytował premier.

- To tyle, jeśli chodzi o komentarz byłego premiera PiS - dodał Tusk.

