Czarne chmury nad Rafałem Trzaskowskim. Kluczowe głosowanie w Radzie Miasta

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia wniosku o odwołanie Renaty Kaznowskiej, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnej za obszar ochrony zdrowia.

Radni zawnioskowali także o odwołanie Tomasza Menciny, który zajmuje się w stolicy bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, Aldony Machnowskiej-Góry, która poza pracą w strukturach miasta zasiadała też w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Następnie prowadzący obrady ogłosił przerwę do godziny 11.15.

Więcej informacji wkrótce...

Referendum w Warszawie? Jest zapowiedź zbiórki podpisów

Bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Miasta odbyła się konferencja, na której zainicjowana została Stołeczna Operacja Referendalna - obywatelska inicjatywa w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy.

- Obiecuję państwu, że za kilka tygodni na placach, ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum - powiedział prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk.

Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10 proc. puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. głosujących. Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tys. osób.

Warszawa. Rafał Trzaskowski z problemami

Na czwartek zaplanowano dwie sesje rady m.st. Warszawy. W pierwszej części odbędzie się sesja absolutoryjna, na której radni zadecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Po jej zakończeniu odbędzie się sesja nadzwyczajna.

W jej trakcie włodarz miasta przedstawi informacje na temat aktualnej sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Radni wysłuchają także raportu o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025.

We wtorek Anna Maria Żukowska, przewodnicząca struktur Nowej Lewicy w Warszawie, poinformowała, że warszawski zarząd ugrupowania podjął decyzję o głosowaniu za nieudzieleniem Trzaskowskiemu absolutorium.

Decyzja stanowiła przede wszystkim gest symboliczny, jako że klub radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie Warszawy liczy 36 osób - posiada zatem wyraźną większość.

Afera w Szpitalu Południowym. Głosowanie w Radzie Warszawy

Notowania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w ostatnich dniach mocno się pogorszyły w związku z ujawnieniem przez dziennikarzy portalu Zero nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Jak wynika z medialnych ustaleń, kierownik tamtejszego SOR-u, radny KO Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji objął kierownicze stanowisko, na którym w 2025 roku zarobił 1,6 mln złotych. W placówce miał funkcjonować także tzw. "salonik VIP", w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki, oczekiwali także na usługi medyczne w osobnym pokoju.

W kolejnych dniach na jaw wychodziły kolejne szczegóły. Emil Jędrzejewski, były ordynator Oddziału Chirurgii w placówce, twierdzi, że na SOR-ze miało dochodzić do wadliwego wykonywania procedur medycznych, co w niektórych przypadkach miało kończyć się śmiercią pacjentów. Za działania te obwinił on Kacprzyka wprost twierdząc, że były koordynator SOR-u sam wielokrotnie popełniał błędy lekarskie.

Sam Kacprzyk, który zrezygnował zarówno z mandatu radnego, jak i pracy w Szpitalu Południowym, odrzuca te oskarżenia. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois zapowiedział pozew przeciwko byłemu ordynatorowi oddziału chirurgii.





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