Czarne chmury nad Przemysławem Czarnkiem? Fala spekulacji, PiS zaprzecza

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Zbigniew Bogucki zostanie nowym kandydatem PiS na premiera - twierdzi dziennikarz Kanału Zero, powołując się na własne źródła. "Scenariusz przez Pana spinowany nie jest w ogóle rozważany" - skontrował zdecydowanie rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Tymczasem nieuchronnie zbliża się termin ultimatum, które Jarosław Kaczyński postawił przed członkami stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

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Przemysław Czarnek i Zbigniew Bogucki, obaj w garniturach przemawiają do mikrofonów na tle biało-czerwonych flag
Media: Zbigniew Bogucki kandydatem na premiera. PiS zaprzeczaKrzysztof Zuczkowski / Jacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Według dziennikarza Kanału Zero, Zbigniew Bogucki ma być nowym kandydatem PiS na premiera, jednak Rafał Bochenek stanowczo temu zaprzeczył.
  • Dyskusje dotyczące kandydatury Boguckiego pojawiły się już wcześniej, ale Jarosław Kaczyński stwierdził, że taki scenariusz był możliwy tylko przy aprobacie Karola Nawrockiego.
  • Termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego członkom stowarzyszenia Rozwój Plus upływa w czwartek, a brak złożenia oświadczenia oznacza utratę członkostwa w partii i klubie.
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- Wszystko wygląda na dogadane, bo decyzję podjął osobiście Jarosław Kaczyński. Rozmawiał o tym ze Zbigniewem Boguckim, który się zgodził, a wszystkiemu pobłogosławił Karol Nawrocki - stwierdził w Kanale Zero dziennikarz Robert Mazurek, powołując się na własne źródła.

Słowa redaktora szybko skomentował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek. "Panie Mazurek, zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi" - napisał na portalu X.

Media: Zbigniew Bogucki nowym kandydatem PiS na premiera

"Kandydatem na premiera PiS jest prof. Przemysław Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie premierem RP. Scenariusz przez Pana spinowany nie jest w ogóle rozważany. Fakty i tylko fakty!" - dodał polityk.

To nie pierwszy raz, kiedy w dyskusji na temat potencjalnego przyszłego szefa rządu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się nazwisko Zbigniewa Boguckiego, obecnego szefa Kancelarii Prezydenta RP. Spekulacje w kontekście jego kandydatury były chętnie podejmowane przez media przed wyznaczeniem Czarnka.

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Prezes Jarosław Kaczyński, pytany o taką możliwość, przyznał, że faktycznie taki scenariusz był w pewnym momencie rozważany. Jednak - jak zaznaczył - taką koncepcję można było wziąć pod uwagę tylko, jeśli Bogucki pozostałby na stanowisku szefa KPRP.

- Nie ma żadnych zakazów w tej dziedzinie. Bogucki mógłby być naraz szefem Kancelarii i jednocześnie kandydatem na premiera. Chodziło po prostu o to, żeby było zupełnie jasne, żeby to nie była sfera deklaracji, tylko oczywistych faktów, że to jest kandydat pana prezydenta Nawrockiego - stwierdził prezes PiS.

Jak dodał Kaczyński, "tutaj nie porozumieliśmy się, nie udało się". Podkreślił, że często nawet sojusznicy "nie w każdej sprawie mają takie samo zdanie".

Rozłam w PiS. W czwartek mija termin ultimatum dla Mateusza Morawieckiego

Potencjalna zmiana kandydata PiS na premiera jest szczególnie istotna w kontekście ostatnich problemów tego ugrupowania. W czwartek mija termin, który Kaczyński postawił przed członkami stowarzyszenia Rozwój Plus stworzonego przez Mateusza Morawieckiego

"Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym" - przypomniał przed południem Bochenek na portalu X.

Rzecznik podkreślił, że "termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne". - Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził we wtorek Morawiecki.

Były premier, mimo wyraźnego stanowiska władz ugrupowania, nie ugiął się do tej pory przed żądaniami rozwiązania stowarzyszenia i konsekwentnie powtarza, że członkostwo w tej organizacji i w Prawie i Sprawiedliwości nie musi się wykluczać.

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