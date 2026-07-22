W skrócie Według dziennikarza Kanału Zero, Zbigniew Bogucki ma być nowym kandydatem PiS na premiera, jednak Rafał Bochenek stanowczo temu zaprzeczył.

Dyskusje dotyczące kandydatury Boguckiego pojawiły się już wcześniej, ale Jarosław Kaczyński stwierdził, że taki scenariusz był możliwy tylko przy aprobacie Karola Nawrockiego.

Termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego członkom stowarzyszenia Rozwój Plus upływa w czwartek, a brak złożenia oświadczenia oznacza utratę członkostwa w partii i klubie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Wszystko wygląda na dogadane, bo decyzję podjął osobiście Jarosław Kaczyński. Rozmawiał o tym ze Zbigniewem Boguckim, który się zgodził, a wszystkiemu pobłogosławił Karol Nawrocki - stwierdził w Kanale Zero dziennikarz Robert Mazurek, powołując się na własne źródła.

Słowa redaktora szybko skomentował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek. "Panie Mazurek, zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi" - napisał na portalu X.

Rozwiń

Media: Zbigniew Bogucki nowym kandydatem PiS na premiera

"Kandydatem na premiera PiS jest prof. Przemysław Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie premierem RP. Scenariusz przez Pana spinowany nie jest w ogóle rozważany. Fakty i tylko fakty!" - dodał polityk.

To nie pierwszy raz, kiedy w dyskusji na temat potencjalnego przyszłego szefa rządu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się nazwisko Zbigniewa Boguckiego, obecnego szefa Kancelarii Prezydenta RP. Spekulacje w kontekście jego kandydatury były chętnie podejmowane przez media przed wyznaczeniem Czarnka.

Prezes Jarosław Kaczyński, pytany o taką możliwość, przyznał, że faktycznie taki scenariusz był w pewnym momencie rozważany. Jednak - jak zaznaczył - taką koncepcję można było wziąć pod uwagę tylko, jeśli Bogucki pozostałby na stanowisku szefa KPRP.

- Nie ma żadnych zakazów w tej dziedzinie. Bogucki mógłby być naraz szefem Kancelarii i jednocześnie kandydatem na premiera. Chodziło po prostu o to, żeby było zupełnie jasne, żeby to nie była sfera deklaracji, tylko oczywistych faktów, że to jest kandydat pana prezydenta Nawrockiego - stwierdził prezes PiS.

Jak dodał Kaczyński, "tutaj nie porozumieliśmy się, nie udało się". Podkreślił, że często nawet sojusznicy "nie w każdej sprawie mają takie samo zdanie".

Rozłam w PiS. W czwartek mija termin ultimatum dla Mateusza Morawieckiego

Potencjalna zmiana kandydata PiS na premiera jest szczególnie istotna w kontekście ostatnich problemów tego ugrupowania. W czwartek mija termin, który Kaczyński postawił przed członkami stowarzyszenia Rozwój Plus stworzonego przez Mateusza Morawieckiego.

"Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym" - przypomniał przed południem Bochenek na portalu X.

Rozwiń

Rzecznik podkreślił, że "termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne". - Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził we wtorek Morawiecki.

Były premier, mimo wyraźnego stanowiska władz ugrupowania, nie ugiął się do tej pory przed żądaniami rozwiązania stowarzyszenia i konsekwentnie powtarza, że członkostwo w tej organizacji i w Prawie i Sprawiedliwości nie musi się wykluczać.





Dariusz Klimczak w "Graffiti" o nowym projekcie politycznym Polsat News