W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz IMGW ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody, zwłaszcza w zachodnich województwach Polski.

Wydano alerty meteorologiczne II i I stopnia oraz ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach w dziewięciu województwach, a także wysłano alerty RCB z zaleceniem niezbliżania się do wezbranych rzek.

Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia służb w reagowaniu na skutki trudnej sytuacji pogodowej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało w niedzielę, że zgodnie z informacjami IMGW, nad Polskę napływa aktywny front atmosferyczny, przynoszący opady deszczu i lokalne burze, który w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju, w tym województwo lubuskie i województwo dolnośląskie.

RCB wskazywało, że wydano ostrzeżenia meteorologiczne, a lokalnie możliwe są intensywne opady oraz gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla części kraju

MSWiA w komunikacie podało, że Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia (poważne) dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15.00). Ostrzeżenia I stopnia wydano zaś dla województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15.00).

MSWiA wskazało też, że w związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach.

Dotyczą one aż dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia.

Alert RCB. Ryzyko podtopień w trzech województwach

RCB poinformowało na platformie X o wysłaniu alertu przed intensywnymi opadami deszczu, burzami oraz możliwymi podtopieniami do mieszkańców województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. "Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - przekazano.

Mieszkańców regionu ostrzegł również Lubuski Urząd Wojewódzki."Prognozowane intensywne opady mogą powodować wzrosty stanów wody, lokalnie lub przejściowo gwałtowne (szczególnie w małych zlewniach i na obszarach zurbanizowanych). Możliwe są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich" - przekazano.

Alert RCB wysłano do wszystkich powiatów w woj. lubuskim; powiatów grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego w woj. wielkopolskim oraz powiatów bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, Legnicy, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego w woj. dolnośląskim.

Lokalne media na Dolnym Śląsku na bieżąco monitorują sytuację pogodową w regionie. "W zachodniej części Dolnego Śląska występują umiarkowane, okresami silne opady deszczu. W najbliższych godzinach opady utrzymają się. Do tej pory najwyższą sumę opadów zanotowano w rejonie Rębieszowa i Sulikowa około 12 mm" - przekazała około godziny 19 "Gazeta Wrocławska".

Prognoza pogody. W Tatrach możliwe opady śniegu

Zgodnie z prognozami IMGW, w nocy zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu wystąpią, na południu, zachodzie i w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Początkowo na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w Tatrach i Sudetach pojawią się opady śniegu; w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum i na zachodzie, do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem nasilający się do dość silnego i w porywach do 55 km/h; na północy, wschodzie i w centrum z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

Pogoda na poniedziałek. Będzie deszczowo i pochmurnie

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, pod koniec dnia z większymi przejaśnieniami postępującymi od północy.

Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, pojawią się w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze. Wysoko w górach prognozuje się opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 11 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h; przeważnie z kierunków wschodnich, na południowym zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach wiatr porywisty.

Trudna sytuacja pogodowa w Polsce. WOT w podwyższonej gotowości

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę wieczorem na platformie X, że w związku z trudną sytuacją meteorologiczną oraz przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu, Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia administracji publicznej i służb w reagowaniu na potencjalne skutki zjawisk pogodowych. Alert gotowości WOT będzie obowiązywać przez 24 godziny.

Szef MON przekazał, że w sześciogodzinnej gotowości do natychmiastowego stawienia się w swoich jednostkach pozostają żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wcześniej, w komunikacie MSWiA zapewniło, że podległe resortowi służby monitorują sytuację pogodową. Podkreśliło, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości, a Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.

