Czarne chmury nad kluczową ustawą. Jasna ocena z Pałacu Prezydenckiego
Nie ma żadnych szans, by prezydent Karol Nawrocki podpisał taką ustawę, gdyby została uchwalona w obecnym kształcie - ocenił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodzi o przygotowany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt zmian w sądownictwie. Bogucki dodał też, że projekt ten "nie jest kompromisowy".
W skrócie
- Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykuje projekt ministra Waldemara Żurka, nazywając go niekompromisowym i bezprawnym.
- Pałac Prezydencki zapowiada przygotowanie własnego projektu ustaw o sądownictwie, który ma trafić do Sejmu jeszcze w tym roku.
- Bogucki zarzuca rządowi i ministrowi Żurkowi pogłębianie chaosu prawnego poprzez proponowane zmiany dotyczące przydziału spraw sędziom.
Pałac Prezydencki pracuje nad własnym projektem ustaw, które mają uporządkować sytuację w sądownictwie - zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
Jak poinformował w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", propozycje mają trafić do Sejmu jeszcze w tym roku. Jednocześnie ostro skrytykował projekt ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, określając go jako "niekompromisowy" i "bezprawny".
Bogucki o ustawie Żurka: Nie ma szans, by prezydent podpisał
W opublikowanym w środę wywiadzie Zbigniew Bogucki ocenił, że projekt resortu sprawiedliwości nie ma nic wspólnego z kompromisem.
- Powiem wprost: projekt ministra sprawiedliwości nie jest żadnym kompromisem. To powrót do koncepcji zaprezentowanej przez Adama Bodnara - uwłaczającej prawie 3500 polskich sędziów, pogardliwie nazywanych "neosędziami". Mamy do czynienia z próbą stygmatyzowania jednej trzeciej polskich sędziów - powiedział.
Szef Kancelarii Prezydenta dodał, że "segregacja jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej na kategorie czy - jak proponują rządzący - kolory, przypomina najgorsze czasy". Jego zdaniem podział sędziów na "lepszych i gorszych" tylko ze względu na datę ich powołania jest nie tylko absurdalny, ale przede wszystkim całkowicie bezprawny.
- To pogłębianie chaosu bezprawia - stwierdził Bogucki.
Zapewnił również, że "nie ma żadnych szans", by prezydent Karol Nawrocki podpisał taką ustawę, gdyby została uchwalona w obecnym kształcie.
Wniosek prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki krytykuje Żurka
We wtorek Bogucki poinformował, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie rozporządzenia ministra Żurka dotyczącego przydziału spraw sędziom. W ocenie Pałacu Prezydenckiego akt ten narusza szereg przepisów konstytucji.
- Wniosek do Trybunału pan prezydent podpisał w piątek. Nie ma tu żadnej koincydencji ani rewanżu wobec ministra Żurka - zaznaczył Bogucki w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.
Szef KPRP nie szczędził też słów krytyki pod adresem Waldemara Żurka. - To, co robi Żurek, jest wprowadzaniem i pogłębianiem chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd. I robi to absolutnie świadomie - powiedział.
- Takiego upadku ministerstwa i ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku. Ta kadencja ministra Żurka - mam nadzieję, że jak najszybciej miniona - zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - dodał Bogucki.
Jak podkreślił, "ta totalność władzy jest przerażająca i porażająca".
Spór o losowanie spraw w sądach
Rozporządzenie ministra Waldemara Żurka nowelizuje m.in. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i odnosi się do zasad funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw (SLPS). Minister argumentował, że dotychczasowe rozwiązania były nierównomierne - część sędziów miała kilkadziesiąt spraw, inni zaledwie kilka.
Bogucki odpowiada, że takie problemy można rozwiązać technicznie. - Można dopracowywać algorytm losowania, ale on tego nie chce robić. Chce wyznaczać "z palca politycznego" sędziów, którzy będą wydawać wyroki podobające się władzy - powiedział w "Gościu Wydarzeń".
Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta, Pałac Prezydencki przygotowuje własny projekt ustawy lub pakiet ustaw dotyczących sądownictwa. Mają one na celu uporządkowanie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i - jak zapewnił - zostaną przedstawione jeszcze w tym roku.