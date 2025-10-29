Czarne chmury nad kluczową ustawą. Jasna ocena z Pałacu Prezydenckiego

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Nie ma żadnych szans, by prezydent Karol Nawrocki podpisał taką ustawę, gdyby została uchwalona w obecnym kształcie - ocenił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodzi o przygotowany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt zmian w sądownictwie. Bogucki dodał też, że projekt ten "nie jest kompromisowy".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar ŻurekFilip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykuje projekt ministra Waldemara Żurka, nazywając go niekompromisowym i bezprawnym.
  • Pałac Prezydencki zapowiada przygotowanie własnego projektu ustaw o sądownictwie, który ma trafić do Sejmu jeszcze w tym roku.
  • Bogucki zarzuca rządowi i ministrowi Żurkowi pogłębianie chaosu prawnego poprzez proponowane zmiany dotyczące przydziału spraw sędziom.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pałac Prezydencki pracuje nad własnym projektem ustaw, które mają uporządkować sytuację w sądownictwie - zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Jak poinformował w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", propozycje mają trafić do Sejmu jeszcze w tym roku. Jednocześnie ostro skrytykował projekt ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, określając go jako "niekompromisowy" i "bezprawny".

Bogucki o ustawie Żurka: Nie ma szans, by prezydent podpisał

W opublikowanym w środę wywiadzie Zbigniew Bogucki ocenił, że projekt resortu sprawiedliwości nie ma nic wspólnego z kompromisem.

- Powiem wprost: projekt ministra sprawiedliwości nie jest żadnym kompromisem. To powrót do koncepcji zaprezentowanej przez Adama Bodnara - uwłaczającej prawie 3500 polskich sędziów, pogardliwie nazywanych "neosędziami". Mamy do czynienia z próbą stygmatyzowania jednej trzeciej polskich sędziów - powiedział.

Zobacz również:

Karol Nawrocki
Polska

Nawrocki kieruje wniosek do TK. Chodzi o rozporządzenie ministra Żurka

Michał Blus
Michał Blus

    Szef Kancelarii Prezydenta dodał, że "segregacja jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej na kategorie czy - jak proponują rządzący - kolory, przypomina najgorsze czasy". Jego zdaniem podział sędziów na "lepszych i gorszych" tylko ze względu na datę ich powołania jest nie tylko absurdalny, ale przede wszystkim całkowicie bezprawny.

    - To pogłębianie chaosu bezprawia - stwierdził Bogucki.

    Zapewnił również, że "nie ma żadnych szans", by prezydent Karol Nawrocki podpisał taką ustawę, gdyby została uchwalona w obecnym kształcie.

    Wniosek prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki krytykuje Żurka

    We wtorek Bogucki poinformował, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie rozporządzenia ministra Żurka dotyczącego przydziału spraw sędziom. W ocenie Pałacu Prezydenckiego akt ten narusza szereg przepisów konstytucji.

    - Wniosek do Trybunału pan prezydent podpisał w piątek. Nie ma tu żadnej koincydencji ani rewanżu wobec ministra Żurka - zaznaczył Bogucki w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

    Szef KPRP nie szczędził też słów krytyki pod adresem Waldemara Żurka. - To, co robi Żurek, jest wprowadzaniem i pogłębianiem chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd. I robi to absolutnie świadomie - powiedział.

    Zobacz również:

    Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek
    Polska

    "Wielkie obawy" w związku z działaniami ministra Żurka. "Bardzo niebezpieczne. Bardzo"

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska

      - Takiego upadku ministerstwa i ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku. Ta kadencja ministra Żurka - mam nadzieję, że jak najszybciej miniona - zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - dodał Bogucki.

      Jak podkreślił, "ta totalność władzy jest przerażająca i porażająca".

      Spór o losowanie spraw w sądach

      Rozporządzenie ministra Waldemara Żurka nowelizuje m.in. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i odnosi się do zasad funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw (SLPS). Minister argumentował, że dotychczasowe rozwiązania były nierównomierne - część sędziów miała kilkadziesiąt spraw, inni zaledwie kilka.

      Bogucki odpowiada, że takie problemy można rozwiązać technicznie. - Można dopracowywać algorytm losowania, ale on tego nie chce robić. Chce wyznaczać "z palca politycznego" sędziów, którzy będą wydawać wyroki podobające się władzy - powiedział w "Gościu Wydarzeń".

      Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta, Pałac Prezydencki przygotowuje własny projekt ustawy lub pakiet ustaw dotyczących sądownictwa. Mają one na celu uporządkowanie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i - jak zapewnił - zostaną przedstawione jeszcze w tym roku.

      Zobacz również:

      Karol Nawrocki krytykuje Waldemara Żurka. "Nie chciałby być partnerem do dyskusji"
      Polska

      Prezydent Nawrocki reaguje na propozycje ministra Żurka. Zapowiedział, co dalej

      Alicja Krause
      Alicja Krause
      Trzaskowski w "Graffiti": Partia Razem kompletnie nic nie rozumie z samorządnościPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze