W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykuje projekt ministra Waldemara Żurka, nazywając go niekompromisowym i bezprawnym.

Pałac Prezydencki zapowiada przygotowanie własnego projektu ustaw o sądownictwie, który ma trafić do Sejmu jeszcze w tym roku.

Bogucki zarzuca rządowi i ministrowi Żurkowi pogłębianie chaosu prawnego poprzez proponowane zmiany dotyczące przydziału spraw sędziom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pałac Prezydencki pracuje nad własnym projektem ustaw, które mają uporządkować sytuację w sądownictwie - zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Jak poinformował w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", propozycje mają trafić do Sejmu jeszcze w tym roku. Jednocześnie ostro skrytykował projekt ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, określając go jako "niekompromisowy" i "bezprawny".

Bogucki o ustawie Żurka: Nie ma szans, by prezydent podpisał

W opublikowanym w środę wywiadzie Zbigniew Bogucki ocenił, że projekt resortu sprawiedliwości nie ma nic wspólnego z kompromisem.

- Powiem wprost: projekt ministra sprawiedliwości nie jest żadnym kompromisem. To powrót do koncepcji zaprezentowanej przez Adama Bodnara - uwłaczającej prawie 3500 polskich sędziów, pogardliwie nazywanych "neosędziami". Mamy do czynienia z próbą stygmatyzowania jednej trzeciej polskich sędziów - powiedział.

Szef Kancelarii Prezydenta dodał, że "segregacja jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej na kategorie czy - jak proponują rządzący - kolory, przypomina najgorsze czasy". Jego zdaniem podział sędziów na "lepszych i gorszych" tylko ze względu na datę ich powołania jest nie tylko absurdalny, ale przede wszystkim całkowicie bezprawny.

- To pogłębianie chaosu bezprawia - stwierdził Bogucki.

Zapewnił również, że "nie ma żadnych szans", by prezydent Karol Nawrocki podpisał taką ustawę, gdyby została uchwalona w obecnym kształcie.

Wniosek prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki krytykuje Żurka

We wtorek Bogucki poinformował, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie rozporządzenia ministra Żurka dotyczącego przydziału spraw sędziom. W ocenie Pałacu Prezydenckiego akt ten narusza szereg przepisów konstytucji.

- Wniosek do Trybunału pan prezydent podpisał w piątek. Nie ma tu żadnej koincydencji ani rewanżu wobec ministra Żurka - zaznaczył Bogucki w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

Szef KPRP nie szczędził też słów krytyki pod adresem Waldemara Żurka. - To, co robi Żurek, jest wprowadzaniem i pogłębianiem chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd. I robi to absolutnie świadomie - powiedział.

- Takiego upadku ministerstwa i ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku. Ta kadencja ministra Żurka - mam nadzieję, że jak najszybciej miniona - zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - dodał Bogucki.

Jak podkreślił, "ta totalność władzy jest przerażająca i porażająca".

Spór o losowanie spraw w sądach

Rozporządzenie ministra Waldemara Żurka nowelizuje m.in. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i odnosi się do zasad funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw (SLPS). Minister argumentował, że dotychczasowe rozwiązania były nierównomierne - część sędziów miała kilkadziesiąt spraw, inni zaledwie kilka.

Bogucki odpowiada, że takie problemy można rozwiązać technicznie. - Można dopracowywać algorytm losowania, ale on tego nie chce robić. Chce wyznaczać "z palca politycznego" sędziów, którzy będą wydawać wyroki podobające się władzy - powiedział w "Gościu Wydarzeń".

Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta, Pałac Prezydencki przygotowuje własny projekt ustawy lub pakiet ustaw dotyczących sądownictwa. Mają one na celu uporządkowanie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i - jak zapewnił - zostaną przedstawione jeszcze w tym roku.

Trzaskowski w "Graffiti": Partia Razem kompletnie nic nie rozumie z samorządności Polsat News Polsat News