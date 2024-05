- Pali się na terenie auto-złomu o powierzchni około 20 na 20 metrów - przekazał w rozmowie z Interią Sebastian Kimel z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu . - Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej - dodał.

Płonie złomowisko na Dolnym Śląsku

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawę będzie wyjaśniać policja.

To kolejny pożar w Polsce w ciągu kilku dni. W poniedziałek ok. godz. ogień pojawił się w na dachu liceum w centrum Grodziska Mazowieckiego przy ulicy Żwirki i Wigury, chwilę po tym jak uczniowie zakończyli pisanie matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ewakuowano ok. 60 osób.