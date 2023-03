Pogoda na poniedziałek. Najnowsza prognoza pogody

W poniedziałek zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, na południu i zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu wystąpią głównie na północy kraju i tam także początkowo pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów na północnym zachodzie wyniesie od 10 do 15 mm. Wysoko w posypie górach śnieg.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 9 st. C do 13 st. C, tylko na wschodzie i północnym wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat będzie to od 6 st. C do 8 st. C. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i Mazurach, od 3 st. C do 5 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru na południu i północy kraju sięgną do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.