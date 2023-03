Cyklon Diethelm nad Polską. Już dziś załamanie pogody. Uwaga na śnieżyce i wichury

W nocy z piątku na sobotę i w sobotnie przedpołudnie w części północnej i w rejonach górskich może spaść nawet kilkanaście centymetrów śniegu. Z kolei w niedzielę przyrost pokrywy śnieżnej miejscami może wynieść od 5 do 10 cm.

Synoptycy ostrzegają również przed silnym wiatrem, który może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Uważać muszą zwłaszcza mieszkańcy południowej i północnej Polski.

Prognoza pogody na sobotę, 11 marca. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem w całym kraju

Prognoza pogody na dzisiaj pozostawia wiele do życzenia. W całej Polsce prognozowane są zachmurzenie oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu i w górach przyrost pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet 10 cm, a w pozostałej części kraju od 3 do 7 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na północny, około 5-7 st. C w centrum, do 4-6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny - w porywach do 65 km/h, a na południu Polski nawet do 120 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę prognozuje się, że spadki temperatury wyniosą od -10 st. C w rejonach górskich, -4 st. C w północno-wschodniej części kraju, -3 st. C w centrum, do -2 st. C na zachodnich krańcach Polski.