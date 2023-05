Cyklon Dawid nad Polską. Alert przed burzami z gradem

Polska

Do 35 mm deszczu może spaść podczas spodziewanych we wtorek burz na zachodzie i południu kraju. Synoptycy spodziewają się też opadów gradu. Bardziej optymistyczne są przewidywania co do temperatury, która będzie względnie wysoka. Słupki rtęci pokażą do 25 stopni Celsjusza. Na pogodę w Polsce wpływ ma teraz przybysz znad Niemiec - cyklon Dawid.

Zdjęcie Mieszkańcy niektórych regionów powinni we wtorek uważać na burze / Jarosław Jakubczak / Polska Press / East News