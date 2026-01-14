Cykliczne wydarzenie "kością niezgody". Białorusini kłócą się o spotkanie u Nawrockiego
"Belvederegate" - takiej nazwy doczekały się wydarzenia, które rozegrały się tuż przed spotkaniem przedstawicieli białoruskiej opozycji z prezydentem Karolem Nawrockim. "Anulowanie, marginalizacja, nękanie, oczernianie i zniesławianie przeciwników" - komentuje sprawę Walery Kowalewski.
Od 2022 roku w Pałacu Prezydenckim organizowane jest noworoczne przyjęcie z udziałem prezydenta Polski i białoruskich działaczy opozycyjnych. Ich inicjatorem był Andrzej Duda.
Również i w tym roku prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na organizację takiego spotkania, które odbyło się 13 stycznia. Na miejscu pojawiło się kilkadziesiąt osób, w tym m.in. uznawana za liderkę białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.
Białoruska opozycja. Afera przed spotkaniem z Karolem Nawrockim
Mimo że samo spotkanie przebiegło bez żadnych zakłóceń, to jednak dzień wcześniej w sieci, wśród przedstawicieli białoruskiej diaspory, doszło do kłótni. Powodem była lista uczestników, którzy zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego.
"Strona białoruska tradycyjnie zajmuje się przygotowaniem przyjęć i oprawą artystyczną wydarzenia przez Przedstawiciela ds. Odrodzenia Narodowego Wspólnego Gabinetu Tymczasowego (...) Listy gości są sporządzane wspólnie przez stronę polską i białoruską. Ostateczna decyzja w sprawie listy uczestników należy do strony polskiej. Propozycje strony białoruskiej nie zawsze są akceptowane" - tłumaczył w mediach społecznościowych Franciszak Wiaczorka, główny doradca Cichanouskiej.
Oświadczenie nie powstrzymało jednak części opozycjonistów od krytyki środowiska Cichanouskiej. Swoje oburzenie wyraził m.in. Alaksiej Dzikawicki, dziennikarz współpracujący do 2024 roku z telewizją Biełsat. W swoim wpisie zasugerował, że został oszukany przez swoich rodaków, którzy "zrobili wszystko, co możliwe, aby usunąć go z listy".
O krok dalej poszedł politolog Pawieł Usau. "To naprawdę przerażające, bo jeśli 'Białorusini' (których nazwiska warto znać) dopuszczają się takich ohydztw w obcym kraju, boję się wyobrazić, co zrobią na Białorusi (...) Myślę, że klan, który rzekomo reprezentuje teraz opozycję, robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec zmianom. Są oni jeszcze bardziej szkodliwi dla wspólnoty demokratycznej niż Łukaszenka, ponieważ ten przynajmniej nie nazywa siebie demokratą".
"Belvederegate" w Warszawie. Kowalewski: Anulowanie, marginalizacja, nękanie
Zaproszenia zabrakło także dla byłego "ministra spraw zagranicznych" Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Cichanouskiej, Walerego Kowalewskiego. Opozycjonista przyznał, że miesiąc przed spotkaniem został poproszony o dane osobowe w celu uzyskania zaproszenia, jednak finalnie został usunięty z listy.
"Jestem przekonany, że decyzja ta nie została podjęta przez stronę polską, lecz przez czołowych przedstawicieli narodu białoruskiego, wiecznych przywódców i nieskazitelne symbole naszego demokratycznego wyboru" - napisał.
"Anulowanie, marginalizacja, nękanie, oczernianie i zniesławianie przeciwników lub osób o alternatywnych poglądach na drodze do rozwiązania kryzysu na Białorusi stały się normą w strukturach politycznego ruchu demokratycznego" - podsumował.