W skrócie Spotkanie białoruskiej opozycji z prezydentem Karolem Nawrockim poprzedził spór o listę zaproszonych gości.

Część przedstawicieli białoruskiej diaspory oraz byli współpracownicy Swiatłany Cichanouskiej publicznie wyraziła sprzeciw wobec pominięcia ich wśród uczestników.

Walery Kowalewski oraz inni opozycjoniści oskarżyli otoczenie Cichanouskiej o marginalizację i zniesławianie przeciwników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od 2022 roku w Pałacu Prezydenckim organizowane jest noworoczne przyjęcie z udziałem prezydenta Polski i białoruskich działaczy opozycyjnych. Ich inicjatorem był Andrzej Duda.

Również i w tym roku prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na organizację takiego spotkania, które odbyło się 13 stycznia. Na miejscu pojawiło się kilkadziesiąt osób, w tym m.in. uznawana za liderkę białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Białoruska opozycja. Afera przed spotkaniem z Karolem Nawrockim

Mimo że samo spotkanie przebiegło bez żadnych zakłóceń, to jednak dzień wcześniej w sieci, wśród przedstawicieli białoruskiej diaspory, doszło do kłótni. Powodem była lista uczestników, którzy zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego.

"Strona białoruska tradycyjnie zajmuje się przygotowaniem przyjęć i oprawą artystyczną wydarzenia przez Przedstawiciela ds. Odrodzenia Narodowego Wspólnego Gabinetu Tymczasowego (...) Listy gości są sporządzane wspólnie przez stronę polską i białoruską. Ostateczna decyzja w sprawie listy uczestników należy do strony polskiej. Propozycje strony białoruskiej nie zawsze są akceptowane" - tłumaczył w mediach społecznościowych Franciszak Wiaczorka, główny doradca Cichanouskiej.

Oświadczenie nie powstrzymało jednak części opozycjonistów od krytyki środowiska Cichanouskiej. Swoje oburzenie wyraził m.in. Alaksiej Dzikawicki, dziennikarz współpracujący do 2024 roku z telewizją Biełsat. W swoim wpisie zasugerował, że został oszukany przez swoich rodaków, którzy "zrobili wszystko, co możliwe, aby usunąć go z listy".

O krok dalej poszedł politolog Pawieł Usau. "To naprawdę przerażające, bo jeśli 'Białorusini' (których nazwiska warto znać) dopuszczają się takich ohydztw w obcym kraju, boję się wyobrazić, co zrobią na Białorusi (...) Myślę, że klan, który rzekomo reprezentuje teraz opozycję, robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec zmianom. Są oni jeszcze bardziej szkodliwi dla wspólnoty demokratycznej niż Łukaszenka, ponieważ ten przynajmniej nie nazywa siebie demokratą".

"Belvederegate" w Warszawie. Kowalewski: Anulowanie, marginalizacja, nękanie

Zaproszenia zabrakło także dla byłego "ministra spraw zagranicznych" Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Cichanouskiej, Walerego Kowalewskiego. Opozycjonista przyznał, że miesiąc przed spotkaniem został poproszony o dane osobowe w celu uzyskania zaproszenia, jednak finalnie został usunięty z listy.

"Jestem przekonany, że decyzja ta nie została podjęta przez stronę polską, lecz przez czołowych przedstawicieli narodu białoruskiego, wiecznych przywódców i nieskazitelne symbole naszego demokratycznego wyboru" - napisał.

"Anulowanie, marginalizacja, nękanie, oczernianie i zniesławianie przeciwników lub osób o alternatywnych poglądach na drodze do rozwiązania kryzysu na Białorusi stały się normą w strukturach politycznego ruchu demokratycznego" - podsumował.

Krzysztof Gawkowski w "Graffiti": Chyba Szymon Hołownia wraca na szefa partii Polsat News