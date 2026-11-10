Cyberatak na system ePUAP. Pilny komunikat wicepremiera

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP - przekazał Krzysztof Gawkowski. "Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna" - poinformował, dodając, że trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności.

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Krzysztof Gawkowski
Cyberatak na system ePUAP. Pilny komunikat GawkowskiegoJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował o wykryciu i skutecznym zatrzymaniu cyberataku wymierzonego w państwowy system ePUAP.
  • Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki pozostaje bezpieczna, a obecnie prowadzone są prace techniczne nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego włączyła się do sprawy w celu przeprowadzenia pełnego wyjaśnienia incydentu zgodnie z obowiązującymi procedurami.
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Informację o udaremnionym ataku minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał w mediach społecznościowych. "Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP" - czytamy.

"Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo systemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności" - przekazał wicepremier.

Cyberatak na system ePUAP. Gawkowski: Wykryty i zatrzymany

Polityk poinformował ponadto, że infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna. "W sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu, zgodnie z procedurami włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - napisał.

Gawkowski zapewnił, że wszystkie informacje o nowych ustaleniach będą przekazywane na bieżąco.

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Według informacji dostępnych na stronie Downdetector, zajmującej się monitorowaniem funkcjonowania witryn internetowych, "zgłoszenia użytkowników wskazują na możliwe problemy" z domeną, która pozwala na logowanie do systemu.

EPUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, to ogólnopolski system służący do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Awaria ePUAP. Wicepremier o cyberataku

Wśród usług oferowanych przez ePUAP znajduje się m.in. Profil Zaufany. Poważne problemy w funkcjonowaniu tej usługi pojawiły się ostatnio w połowie października, kiedy użytkownicy zgłaszali trudności m.in. z przedłużaniem ważności PZ. W przypadku tej awarii podkreślano, że była ona "chwilowa".

Do ostatniego głośnego incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem w Polsce doszło natomiast w sierpniu, kiedy z systemów firmy MyDr wyciekły ogromne ilości danych dotyczących prawie 19 milionów Polaków. Śledztwo w tej sprawie wszczęło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratury.

Informacje obejmowały dane osobowe pacjentów podmiotów świadczących usługi medyczne będących klientami MyDr - w tym imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz dane dotyczące stanu zdrowia, jak treść notatek z wizyt lekarskich czy informacje o wystawionych receptach.

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