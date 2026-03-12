Cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Minister wskazuje na Iran

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

W ostatnich dniach doszło do próby cyberataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych - przekazał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z TVN24+. - Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana. Już pracują odpowiednie służby - powiedział wicepremier. Pierwsze dane o źródle ataku wskazują na Iran.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych było celem cyberatakuPawe³ SupernakPAP

W skrócie

  • Krzysztof Gawkowski potwierdził "próbę cyberataku" na Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
  • Według ministra cyfryzacji skala ofensywy nie była duża i atak udało sie odeprzeć.
  • Pierwsze identyfikacje miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem, ale ostateczna weryfikacja jest w toku.
  • Pod koniec 2025 roku minister cyfryzacji informował też o ataku na polską infrastrukturę energetyczną, mającym na celu wywołanie kryzysu energetycznego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Krzysztof Gawkowski potwierdził, że celem cyberataku było Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jednak ofensywa została odparta.

- Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana. Już pracują odpowiednie służby - powiedział minister cyfryzacji, zaznaczając, że ingerencja w pełnej skali "nie doszła do skutku".

Zobacz również:

Sabotaż Rosji w Polsce. Gawkowski: Wszystko na to wskazuje
Polska

Akt rosyjskiego sabotażu w Polsce? Gawkowski: Wszystko na to wskazuje

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Narodowe Centrum Badań Jądrowych celem cyberataku. "Próba powstrzymana"

    Minister cyfryzacji dokonał także wstępnej atrybucji ataku, choć podkreślił, że w przypadku cyberzagrożeń kwestia jest złożona i pierwsze ustalenia mogą być efektem mechanizmów maskowania aktywności.

    - Pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem - stwierdził Gawkowski.

    - Jak będzie ostateczna informacja i służby to posprawdzają, to będziemy weryfikowali, ale dużo wskazuje, że to miało miejsce z terytorium Iranu - zapowiedział wicepremier.

    NCBJ zarządza podwarszawskim reaktorem Maria. Kolejny atak na Polską cyberprzestrzeń

    Narodowe Centrum Badań Jądrowych to państwowy instytut prowadzący badania podstawowe i aplikacyjne związane m.in. z energetyką jądrową i fizyką subatomową. NCBJ zarządza także jedynym działającym w Polsce reaktorem jądrowym Maria.

    W styczniu minister cyfryzacji informował o podobnym ataku wymierzonym w polską infrastrukturę energetyczną. Pod koniec 2025 r. grupy powiązane z Rosją miały na celu wywołanie kryzysu energetycznego m.in. poprzez sabotaż prac farm wiatrowych.

    - To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - mówił Gawkowski.

    ŹródłoTVN24+

    Zobacz również:

    Służby w Skandynawii postawione w stan gotowości. Poważne zagrożenie ataku na sieć energetyczną. Zdj. ilustracyjne
    Świat

    Alarm w kilku krajach. Szykują się na atak, powołują się na przykład Polski

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki
    "Polityczny WF": Największy koszmar prezesa KaczyńskiegoINTERIA.PL

    Najnowsze