Cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Minister wskazuje na Iran
W ostatnich dniach doszło do próby cyberataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych - przekazał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z TVN24+. - Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana. Już pracują odpowiednie służby - powiedział wicepremier. Pierwsze dane o źródle ataku wskazują na Iran.
W skrócie
- Krzysztof Gawkowski potwierdził "próbę cyberataku" na Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
- Według ministra cyfryzacji skala ofensywy nie była duża i atak udało sie odeprzeć.
- Pierwsze identyfikacje miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem, ale ostateczna weryfikacja jest w toku.
- Pod koniec 2025 roku minister cyfryzacji informował też o ataku na polską infrastrukturę energetyczną, mającym na celu wywołanie kryzysu energetycznego.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Krzysztof Gawkowski potwierdził, że celem cyberataku było Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jednak ofensywa została odparta.
- Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana. Już pracują odpowiednie służby - powiedział minister cyfryzacji, zaznaczając, że ingerencja w pełnej skali "nie doszła do skutku".
Narodowe Centrum Badań Jądrowych celem cyberataku. "Próba powstrzymana"
Minister cyfryzacji dokonał także wstępnej atrybucji ataku, choć podkreślił, że w przypadku cyberzagrożeń kwestia jest złożona i pierwsze ustalenia mogą być efektem mechanizmów maskowania aktywności.
- Pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem - stwierdził Gawkowski.
- Jak będzie ostateczna informacja i służby to posprawdzają, to będziemy weryfikowali, ale dużo wskazuje, że to miało miejsce z terytorium Iranu - zapowiedział wicepremier.
NCBJ zarządza podwarszawskim reaktorem Maria. Kolejny atak na Polską cyberprzestrzeń
Narodowe Centrum Badań Jądrowych to państwowy instytut prowadzący badania podstawowe i aplikacyjne związane m.in. z energetyką jądrową i fizyką subatomową. NCBJ zarządza także jedynym działającym w Polsce reaktorem jądrowym Maria.
W styczniu minister cyfryzacji informował o podobnym ataku wymierzonym w polską infrastrukturę energetyczną. Pod koniec 2025 r. grupy powiązane z Rosją miały na celu wywołanie kryzysu energetycznego m.in. poprzez sabotaż prac farm wiatrowych.
- To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - mówił Gawkowski.
Źródło: TVN24+