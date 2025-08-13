W skrócie W ćwiczeniach weźmie udział ok. 34 tys. żołnierzy z Polski i państw NATO.

Wojsko wyszczególniło ośrodki szkoleniowe w Ustce, Orzyszu i Nowej Dębie, gdzie mają odbyć się ćwiczenia, ale zaznaczyło, że działania odbywać będą się na terenie całego kraju.

Armia prosi o zachowanie spokoju i podkreśla, że działania nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu, lecz mają na celu testowanie zdolności obronnych oraz pokazanie jedności NATO.

"Uwaga, mieszkańcy" - rozpoczął wpis Sztab Generalny WP. Jak czytamy, ćwiczenia odbędą się zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim.

Wojsko Polskie przekazało, że federacja ćwiczeń Żelazny Obrońca 25 "to jedno z największych i najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 roku".

Zostanie w nie zaangażowanych około 34 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO, dysponujących około 600 jednostkami sprzętu. Wspólnie przetestują oni "zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski".

Prowadzone na tak szeroką skalę manewry wiążą się z pewnymi utrudnieniami dla cywilów. Wojsko już teraz prosi o zachowanie spokoju na widok formacji pojawiających się w okolicy.

Na udostępnionej przez siły zbrojne mapie wyszczególniono ośrodki szkoleniowe w Ustce, Orzyszu i Nowej Dębie, gdzie mają odbyć się ćwiczenia, lecz podkreślono, że nie tylko tam należy spodziewać się obecności żołnierzy.

Ćwiczenia wojskowe Żelazny Obrońca w Polsce. Komunikat Sztabu Generalnego

"Realizowane będzie przemieszczenie wojsk sposobem kombinowanym (drogowo-kolejowym). W związku z tym przemieszczanie się kolumn wojskowych - zarówno pojazdów kołowych, jak i gąsienicowych - nastąpi również po drogach publicznych w różnych regionach kraju. Oznacza to aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach na całym terytorium Polski, a nie tylko w wybranych rejonach" - podkreślono.

Doprecyzowano, że w najbliższym czasie oprócz obecności pojazdów wojskowych należy spodziewać się m.in. przelotów śmigłowców i samolotów, utrudnień w ruchu i ćwiczeń z użyciem środków pozoracji pola walki, czyli dymu i hałasu.

Wojsko podkreśla, że działania nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. "Celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreślono.

