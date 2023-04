Dane, którymi dysponujemy, dotyczą liczby sprzedanych mieszkań cudzoziemcom od 1 stycznia do 14 listopada 2022 roku. W tym czasie cudzoziemcy kupili w Polsce dokładnie 9900 mieszkań. Przez ostatnie półtora miesiąca ubiegłego roku również dochodziło do podobnych transakcji, dlatego łączna liczba mieszkań kupionych przez cudzoziemców najpewniej przekroczyła 10 tys.

Opieramy się jednak na danych pochodzących z MSWiA (w odpowiedzi na interpelację poselską Hanny Gill-Piątek - red.), które przedstawiają niepełny 2022 rok. W tym czasie nacją, która najchętniej kupowała mieszkania nad Wisłą, byli Ukraińcy. Nie może to dziwić, bo po rosyjskiej agresji wielu obywateli Ukrainy znalazło schronienie w Polsce. Nasze państwo stało się dla nich drugim domem, a przy okazji dla części z nich - odpowiednim miejscem na lokatę kapitału.

Ukraina, Niemcy, Białoruś i... Rosja

W 2022 roku Ukraińcy kupili w Polsce 4275 mieszkań (4202 mieszkania zakupione przez osoby fizyczne i 73 przez osoby prawne). A to blisko 45 proc. wszystkich mieszkań, które w ubiegłym roku nabyli nad Wisłą cudzoziemcy.

Drugie miejsce zajmują Niemcy, którzy w 2022 roku kupili u nas 1118 mieszkań. Na najniższym stopniu podium znajdują się natomiast Białorusini, którzy nabyli 889 lokali.

Najciekawsze jest natomiast czwarte miejsce. Zajęli je Rosjanie, którzy w 2022 roku kupili w Polsce 276 mieszkań. Przypomnijmy, że to nacja, która w lutym ubiegłego roku wywołała wojnę w Ukrainie. Informacje, którymi dysponujemy, to jedynie suche liczby, więc nie wiemy, kto konkretnie był nabywcą tych nieruchomości.

Zapytaliśmy jednak w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy ABW w jakikolwiek sposób monitorowała lub monitoruje kupujących? Krótko mówiąc: czy Rosjanie, którzy kupili mieszkania w Polsce, zostali wcześniej sprawdzeni przez nasze służby, by mieć pewność, że nie są oni powiązani bezpośrednio bądź pośrednio z rosyjskim agresorem?

ABW odpowiedź ograniczyła do krótkiego komunikatu: "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że z uwagi na ograniczenia natury prawnej nie udziela informacji w zakresie wskazanym w korespondencji".

Problematyczne zakupy ze Skandynawii

Piątą pozycję zajmują natomiast Szwedzi, którzy kupili nad Wisłą 239 mieszkań. Tutaj ważne zastrzeżenie - 81 lokali kupiły osoby fizyczne, a aż 158 osoby prawne. To jeden z kilku przypadków, gdzie dana nacja nie jest zainteresowana zakupem indywidualnym, ale traktuje nasz kraj jako odpowiednie miejsce na ulokowanie kapitału.

Temat zakupu mieszkań w Polsce przez duże fundusze kapitałowe jest zresztą dobrze opisany i niezmiennie budzie emocje wśród polityków i w środowisku zajmującym się nieruchomościami. Według danych, którymi się posługujemy, w 2022 roku 632 osoby prawne z zagranicy zakupiły w Polsce lokale mieszkalne.

Kolejne miejsca na naszej liście zajmują Francja, Włochy, Wielka Brytania, Izrael i Holandia. Powyżej 100 mieszkań trafiło też w ręce obywateli sześciu innych państw: Austrii, Chin, Hiszpanii, USA, Indii i Czech. Na liście są też obywatele Senegalu, Turkmenistanu, Tajwanu, Nowej Zelandii, Peru, a nawet Bezpaństwowcy.

Powyższe dane pochodzą z tzw. rejestru nieruchomości nabytych przez cudzoziemców. O ich wykaz w interpelacji poselskiej poprosiła parlamentarzystka niezrzeszona Hanna Gill-Piątek.

Co ważne, cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce, powinien uzyskać wcześniej zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Stosowne zapisy znalazły się w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Co natomiast istotne w kontekście mieszkań zakupionych przez wspomnianych Rosjan, "nabycie nieruchomości będzie możliwe, jeśli nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie będą sprzeciwiać się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa".

Polacy biją rekordy w Hiszpanii

Tymczasem powyższe zestawienie dotyczy mieszkań zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Z raportu Rednet Consulting wynika, że w 2022 roku w sześciu największych polskich miastach kupiono nieco ponad 35 tys. nowych mieszkań. A to spadek rok do roku o 45,7 proc. Według autorów raportu spadki sprzedaży to efekt m.in. inflacji, podwyżek stóp procentowych, rekomendacji KNF oraz wybuchu wojny w Ukrainie.

Jeśli dziwią nas liczby dotyczące mieszkań kupowanych przez cudzoziemców w Polsce, musimy mieć na uwadze, że gdzieniegdzie prym wiodą... Polacy. Prawdziwym hitem w 2022 roku dla polskiego klienta gotówkowego była Hiszpania. W ubiegłym roku, jak podawało Biuro Maklerskie Pekao, Polacy kupili w Hiszpanii przeszło 3 tys. mieszkań. A to trzy razy tyle, ile jeszcze rok wcześniej.

Jak pisaliśmy w Interii, większość tych, którzy zdecydowali się na kupno nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim, zrobiła to z myślą o wakacjach. - Mam ponad 40 lat. Nie wiem, czy kiedy przejdę na emeryturę, to na stałe przeniosę się do Hiszpanii. Na razie cieszę się każdym pobytem - zapewniał Interię pan Tomasz, właściciel firmy spod Warszawy, który kupił apartament nad Morzem Śródziemnym. Dla niego inwestycja jest też dobrą lokatą kapitału. - Ceny w Hiszpanii rosną. Jeśli mieszkanie zyska na wartości, to nie wykluczam, że je sprzedam i kupię mniejsze - uzasadniał.

Kraj pochodzenia cudzoziemców, którzy najchętniej w Polsce kupują mieszkania:

Ukraina - 4275 kupionych mieszkań

Niemcy - 1118

Białoruś - 889

Rosja - 276

Szwecja - 239

Francja - 235

Włochy - 213

Wielka Brytania - 201

Izrael - 188

Holandia - 155

Austria - 141

Chiny - 138

Hiszpania - 110

USA - 107

Indie - 107

Czechy - 102