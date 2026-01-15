W skrócie W nadchodzący weekend wyż na wschodzie Europy przesunie strefę podziału pogodowego na zachód kraju. Chłód poczujemy nie tylko na wschodzie.

Od przyszłego tygodnia mrozy będą występować nie tylko na północnym wschodzie, ale także w centrum i na zachodzie kraju, a nocami mróz lokalnie może sięgnąć nawet -20 stopni Celsjusza.

W drugiej połowie przyszłego tygodnia możliwy jest powrót opadów śniegu w całej Polsce oraz dalszy spadek temperatur. Sytuacja pogodowa pozostaje bardzo dynamiczna.

Obecnie rysuje się wyraźny kontrast pogodowy na mroźny północny wschód i znacznie cieplejsze centrum, zachód i południe Polski. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia do weekendu, kiedy za sprawą wyżu strefa podziału przesunie się z powrotem na zachód - wynika z prognoz udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmiany pogłębią się po weekendzie.

W prognozach widać wyraźne ochłodzenie. Zacznie się w weekend

Rozległy wyż na wschodzie Europy z czasem zacznie się rozbudowywać. Zaczniemy to odczuwać w okolicach weekendu, kiedy wschód kraju wciąż będzie mroźny, jak dotychczas, ale w ciągu dnia chłodniej zacznie się robić również w centrum.

Chłodna strefa w Polsce zacznie się rozszerzać od weekendu - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Pogoda wyraźnie się poprawi. Dzięki wyżowi w weekend na niebie pojawi się więcej słońca - początkowo na wschodzie, a z czasem również w centrum i na zachodzie. Aura się uspokoi i raczej nie doświadczymy większych opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem i samego deszczu.

Od początku przyszłego tygodnia stopniowo zacznie się ochładzać i w ciągu dnia mrozy opanują nie tylko północny wschód, lecz również centrum, a z czasem również coraz więcej terenów na zachodzie kraju.

Na początku przyszłego tygodnia na zachodzie i południowym zachodzie wciąż będzie się utrzymywać wyraźna dodatnia anomalia WXCharts materiał zewnętrzny

Cały czas najzimniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu - tam za dnia mrozy mogą sięgać około -10 stopni, podczas gdy w centrum będzie to przeważnie w okolicach -7, -5 st. C.

Z czasem chłodna strefa zwiększy swój zasięg bardziej w stronę centrum Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Znacznego ochłodzenia w wielu miejscach doświadczymy nocami. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to po zachodzie słońca jeszcze w weekend na wschodzie zanotujemy kilkanaście stopni mrozu: lokalnie może być do -17, -15 st. C.

Noce i poranki w połowie przyszłego tygodnia będą już bardzo mroźne. Miejscami będzie kilkanaście stopni mrozu WXCharts materiał zewnętrzny

Przez cały ten czas jednak na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach Polski będzie najcieplej, z temperaturami za dnia dochodzącymi do 4-6 stopni powyżej zera. W drugiej połowie przyszłego tygodnia mroźnie zrobi się również w tych regionach. Wrócą też opady śniegu.

Coraz więcej mrozu. Z czasem zacznie też padać śnieg

Mrozy nasilą się w okolicach wtorku i środy. Wówczas na wschodzie w nocy może być lokalnie nawet do -20 stopni Celsjusza, a mroźnie będzie na terenie całej Polski. Za dnia jednak na zachodzie i południowym zachodzie wciąż może być kilka stopni na plusie.

Prawdziwa, mroźna zima swoim zasięgiem powinna objąć cały kraj od przyszłego piątku. Wówczas mrozów doświadczą mieszkańcy wszystkich regionów Polski, a najzimniej tym razem może być na południu: miejscami do -12, -10 stopni.

Pod koniec przyszłego tygodnia mroźnie będzie już w całej Polsce. Za dnia również na zachodzie temperatury będą ujemne WXCharts materiał zewnętrzny

Wyż, który w najbliższy weekend powstrzyma rozprzestrzenianie się odwilży, na długo zapewni nam uspokojenie aury. Wiele wskazuje na to, że do połowy przyszłego tygodnia nie powinniśmy doświadczyć większych opadów.

Wszystko zmieni się w okolicach czwartku. Wtedy w wielu miejscach spadnie śnieg, a lokalnie na północnym zachodzie śnieg z deszczem. Możliwe, że w przyszły weekend z kolejnymi śnieżycami będziemy się zmagać w praktycznie całej Polsce.

Do połowy przyszłego tygodnia w Polsce będzie spokojnie i przeważnie sucho. Z czasem wróci prawdziwa zima, z opadami śniegu w całym kraju IMGW materiał zewnętrzny

Ponieważ sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna i cały czas się zmienia, trzeba wziąć pod uwagę, że kolejne prognozy mogą się różnić od obecnej, zwłaszcza te dotyczące dłuższego okresu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić kolejne doniesienia pogodowe.

