Coraz wyraźniej widać koniec ocieplenia. Zmiana nastąpi niebawem

Jakub Wojciechowski

Pochód masy ciepłego powietrza przez Polskę wkrótce zostanie powstrzymany. W weekend rozbudowujący się na wschodzie wyż odepchnie odwilż znowu na zachód i strefa zimna w naszym kraju znacznie się powiększy. Jeszcze bardziej surowa zima, z kilkunastostopniowym mrozem i śniegiem, może nadejść pod koniec przyszłego tygodnia - wskazują najnowsze prognozy.

Trzy osoby, w tym dziecko, idą przez śnieżną zamieć, wszystkie ubrane są w zimowe ubrania z kapturami i szalikami. W lewym rogu widoczna kolorowa mapa temperatur Polski, wskazująca bardzo niskie wartości.
W weekend pogoda w Polsce się uspokoi i do wielu miejsc wrócą mrozy. Możliwe, że nocami lokalnie będzie nawet -20 stopniPAP/Leszek Szymański/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W nadchodzący weekend wyż na wschodzie Europy przesunie strefę podziału pogodowego na zachód kraju. Chłód poczujemy nie tylko na wschodzie.
  • Od przyszłego tygodnia mrozy będą występować nie tylko na północnym wschodzie, ale także w centrum i na zachodzie kraju, a nocami mróz lokalnie może sięgnąć nawet -20 stopni Celsjusza.
  • W drugiej połowie przyszłego tygodnia możliwy jest powrót opadów śniegu w całej Polsce oraz dalszy spadek temperatur. Sytuacja pogodowa pozostaje bardzo dynamiczna.
Obecnie rysuje się wyraźny kontrast pogodowy na mroźny północny wschód i znacznie cieplejsze centrum, zachód i południe Polski. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia do weekendu, kiedy za sprawą wyżu strefa podziału przesunie się z powrotem na zachód - wynika z prognoz udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmiany pogłębią się po weekendzie.

W prognozach widać wyraźne ochłodzenie. Zacznie się w weekend

Rozległy wyż na wschodzie Europy z czasem zacznie się rozbudowywać. Zaczniemy to odczuwać w okolicach weekendu, kiedy wschód kraju wciąż będzie mroźny, jak dotychczas, ale w ciągu dnia chłodniej zacznie się robić również w centrum.

Mapa Polski z prognozami maksymalnych temperatur powietrza na kolejne dni stycznia, z podziałem na regiony i wartościami podanymi w stopniach Celsjusza, dominują niskie wartości, przeważają kolory zielony i niebieski.
Chłodna strefa w Polsce zacznie się rozszerzać od weekendu - wynika z prognoz IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Pogoda wyraźnie się poprawi. Dzięki wyżowi w weekend na niebie pojawi się więcej słońca - początkowo na wschodzie, a z czasem również w centrum i na zachodzie. Aura się uspokoi i raczej nie doświadczymy większych opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem i samego deszczu.

Od początku przyszłego tygodnia stopniowo zacznie się ochładzać i w ciągu dnia mrozy opanują nie tylko północny wschód, lecz również centrum, a z czasem również coraz więcej terenów na zachodzie kraju.

Kolorowa mapa Europy Środkowej przedstawiająca anomalię temperatury powietrza na wysokości 2 metrów w różnych regionach, z zaznaczoną wyraźnie granicą między bardzo zimnym powietrzem na wschodzie a cieplejszym na zachodzie.
Na początku przyszłego tygodnia na zachodzie i południowym zachodzie wciąż będzie się utrzymywać wyraźna dodatnia anomaliaWXChartsmateriał zewnętrzny

Cały czas najzimniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu - tam za dnia mrozy mogą sięgać około -10 stopni, podczas gdy w centrum będzie to przeważnie w okolicach -7, -5 st. C.

Mapa Europy Środkowej przedstawiająca anomalię temperatury przy powierzchni ziemi, z wyraźnym podziałem na strefę zimniejszych odcieni niebieskich i cieplejszych odcieni fioletu oraz żółci; granice państw i wybrane miasta oznaczone.
Z czasem chłodna strefa zwiększy swój zasięg bardziej w stronę centrum PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Znacznego ochłodzenia w wielu miejscach doświadczymy nocami. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to po zachodzie słońca jeszcze w weekend na wschodzie zanotujemy kilkanaście stopni mrozu: lokalnie może być do -17, -15 st. C.

Mapa anomalii temperatury w Europie Środkowej z wyraźnym podziałem na regiony cieplejsze i chłodniejsze, prezentuje wartości temperatury w odniesieniu do norm klimatycznych, największe ochłodzenie widoczne na południowym wschodzie Polski i Ukrainie, wy...
Noce i poranki w połowie przyszłego tygodnia będą już bardzo mroźne. Miejscami będzie kilkanaście stopni mrozuWXChartsmateriał zewnętrzny

Przez cały ten czas jednak na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach Polski będzie najcieplej, z temperaturami za dnia dochodzącymi do 4-6 stopni powyżej zera. W drugiej połowie przyszłego tygodnia mroźnie zrobi się również w tych regionach. Wrócą też opady śniegu.

    Coraz więcej mrozu. Z czasem zacznie też padać śnieg

    Mrozy nasilą się w okolicach wtorku i środy. Wówczas na wschodzie w nocy może być lokalnie nawet do -20 stopni Celsjusza, a mroźnie będzie na terenie całej Polski. Za dnia jednak na zachodzie i południowym zachodzie wciąż może być kilka stopni na plusie.

    Prawdziwa, mroźna zima swoim zasięgiem powinna objąć cały kraj od przyszłego piątku. Wówczas mrozów doświadczą mieszkańcy wszystkich regionów Polski, a najzimniej tym razem może być na południu: miejscami do -12, -10 stopni.

    Kolorowa mapa Europy Środkowej przedstawiająca anomalię temperatury powietrza na powierzchni ziemi, z wartościami wyrażonymi w różnorodnych odcieniach różu, fioletu i błękitu, wskazującymi na niższe niż przeciętne temperatury. Na mapie widoczne są gran...
    Pod koniec przyszłego tygodnia mroźnie będzie już w całej Polsce. Za dnia również na zachodzie temperatury będą ujemneWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wyż, który w najbliższy weekend powstrzyma rozprzestrzenianie się odwilży, na długo zapewni nam uspokojenie aury. Wiele wskazuje na to, że do połowy przyszłego tygodnia nie powinniśmy doświadczyć większych opadów.

    Wszystko zmieni się w okolicach czwartku. Wtedy w wielu miejscach spadnie śnieg, a lokalnie na północnym zachodzie śnieg z deszczem. Możliwe, że w przyszły weekend z kolejnymi śnieżycami będziemy się zmagać w praktycznie całej Polsce.

    Diagram map pogodowych Polski z różnych dni stycznia 2026, obrazujący rozkład opadów deszczu, śniegu oraz ich mieszanki za pomocą kolorowych punktów i symboli na tłach mapy. Widoczny podział na dni tygodnia oraz różne schematy pogodowe w kolejnych dniach.
    Do połowy przyszłego tygodnia w Polsce będzie spokojnie i przeważnie sucho. Z czasem wróci prawdziwa zima, z opadami śniegu w całym krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Ponieważ sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna i cały czas się zmienia, trzeba wziąć pod uwagę, że kolejne prognozy mogą się różnić od obecnej, zwłaszcza te dotyczące dłuższego okresu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić kolejne doniesienia pogodowe.

