Niże Irawan i Joshua zaczynają kształtować pogodę również w naszej części kontynentu. Będzie bardziej pochmurnie i deszczowo niż w ostatnich dniach, z jednoczesnym wyraźnym ociepleniem. Środowy poranek był dość ciepły: o godz. 8:00 w najchłodniejszym Zamościu było 2,7 st. C, a najcieplejsza okazała się Bielsko-Biała, gdzie zanotowano 13,9 st. C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w środę ciepła, ale niezbyt przyjazna

Po ostatnich wyżowych, przeważnie słonecznych i suchych, a jednocześnie chłodnych dniach, czeka nas wyraźna zmiana w pogodzie. W środę przez cały dzień będzie pochmurnie, z miejscowymi większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na wschodzie. W zachodniej części Polski trzeba się liczyć ze słabymi opadami deszczu.

Wraz z odsuwaniem się wyżu Tatiana dalej na wschód wyraźnie zmienią się temperatury. Zrobi się cieplej, szczególnie w zachodniej połowie kraju. Tam oraz lokalnie na południu w ciągu dnia będzie do 17 st. C. W centrum w ciągu dnia możemy liczyć na około 15 stopni, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie: do 10-11 stopni Celsjusza.

Środa będzie pochmurna i deszczowa, zwłaszcza na zachodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Chociaż wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, jednak w górach podmuchy będą silniejsze - w wyższych partiach Karpat i Sudetów może osiągać do 65 km/h.

Nieprzyjemnie za dnia, jeszcze gorzej w nocy

Z powodu większego zachmurzenia i przelotnego deszczu na zachodzie kraju warunki będą niekorzystne. W centrum i na wschodzie będą one obojętne, jednak z czasem również tam pogorszą się do niekorzystnych.

Z powodu pochmurnej i miejscami deszczowej aury pogoda w środę będzie przeważnie niekorzystnie oddziaływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek przyniesie dalsze pogorszenie pogody. Zrobi się bardziej deszczowo, szczególnie na Pomorzu, gdzie suma opadów sięgnie 10 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego dojdą lokalne mgły, które na północy ograniczą widzialność do 500 metrów. Wiatr w górach powieje jeszcze mocniej: w Tatrach i Bieszczadach do 70 km/h, zaś na szczytach Sudetów do 80 km/h.

-----

Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równi Polsat News Polsat News