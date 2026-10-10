Spis treści: Kto może skorzystać z ulgi na powrót? Ile wynosi ulga na powrót? Ile trwa ulga podatkowa?

Ulga na powrót to podatkowe rozwiązanie, które ma zachęcić przebywających za granicą Polaków do powrotu do kraju.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Podatkowa preferencja jest skierowana do osób fizycznych, które zdecydują się na przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do Polski. To podstawowy warunek, ponieważ nie wystarczy samo zameldowanie w kraju czy sam fizyczny powrót. To częsta sytuacja, kiedy na przykład w Polsce pozostaje rodzina pracownika, a jego wyjazd ma charakter zarobkowy.

Z ulgi na powrót mogą skorzystać podatnicy, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania po 31 grudnia 2021 roku. Jednocześnie osoba korzystająca z ulgi nie mogła mieć miejsca zamieszkania w Polsce w określonym okresie przed przeprowadzką. Chodzi o trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok powrotu oraz okres od początku roku, w którym nastąpiła przeprowadzka, do dnia poprzedzającego zmianę miejsca zamieszkania.

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi podatkowej na powrót, musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków:

posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej;

zamieszkiwać nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w państwie członkowskim UE lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki;

zamieszkiwać na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat pobytu za granicą.

Ulga na powrót ma charakter jednorazowy. Oznacza to, że jeśli podatnik skorzysta z niej po powrocie do kraju, a następnie ponownie wyjedzie za granicę i po kilku latach wróci, nie będzie już miał możliwości skorzystania z preferencji po raz drugi.

Ile wynosi ulga na powrót?

Ulga na powrót obejmuje przychody uzyskiwane z najczęściej spotykanych źródeł zarobkowania. W 2026 roku z ulgi mogą korzystać osoby osiągające dochody z pracy na etacie (stosunku pracy oraz stosunku służbowego), pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Na liście ulgi na powrót znajduje się także pozarolnicza działalność gospodarcza, niezależnie od formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Ile wynosi ulga na powrót? Zwolnienie podatkowe nie jest nieograniczone, a przychody objęte ulgą na powrót są wolne od podatku do wysokości 85 528 zł rocznie. Jeśli podatnik na przykład zarobił 100 tys. zł, to ulga obowiązuje do powyższej wysokości. Pozostała część podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami właściwymi dla danego źródła przychodu.

Ile trwa ulga podatkowa?

Z preferencji podatkowej powracający do kraju rezydent może skorzystać przez cztery kolejne lata podatkowe. Co ważne, może sam zdecydować, od którego momentu chce rozpocząć stosowanie zwolnienia. Ulga na powrót może rozpocząć się już od roku powrotu do Polski jako tak zwany rok bazowy lub od kolejnego roku podatkowego.

Ulga na powrót może obejmować przychody z kilku źródeł jednocześnie. Dlatego, jeśli podatnik w 2026 roku prowadzi działalność gospodarczą, a dodatkowo pracuje na etacie lub wykonuje umowy zlecenia, wszystkie te dochody mogą zostać objęte zwolnieniem. Oczywiście w ramach obowiązującego limitu, 85 528 zł.

Co ważne, nie ma obowiązku dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wystarczy posiadanie dokumentów, które potwierdzą miejsce zamieszkania w innym państwie. Takimi dokumentami mogą być umowa o pracę czy umowa najmu mieszkania za granicą. Jeżeli dokumenty będą sporządzone w języku obcym, urząd skarbowy może poprosić o przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.



