Pogoda w poniedziałek od rana jest typowo jesienna, z dużą ilością chmur i niskimi temperaturami. O godz. 7:00 w Zakopanem było 7,4 st. C, a w najcieplejszym Terespolu 14,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami również występowały mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia niebo przeważnie będzie przesłonięte chmurami.

Gdzie jest burza w poniedziałek? Pogoda niebezpieczna na zachodzie

Pochmurnie i deszczowo będzie w wielu miejscach, szczególnie na północy i zachodzie kraju. Po południu w zachodniej części Polski pogoda będzie najgorsza z powodu burz, które przyniosą opady sięgające 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również bardzo silne podmuchy wiatru, dochodzące do 80 km/h.

Strefa burz w poniedziałek po południu obejmie zachodnie województwa WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu burz wydano żółty alert IMGW pierwszego stopnia dla czterech zachodnich województw:

lubuskiego

większości zachodniopomorskiego (bez powiatów na północy);

zachodniej połowy wielkopolskiego ;

północno-zachodnich powiatach dolnośląskiego.

Rozwiń

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 20:00.

Na lepszą pogodę mogą liczyć mieszkańcy południa Polski, gdzie miejscami może się rozpogodzić.

Chłodno i nieprzyjemnie, gorsze warunki na północy

Dzień będzie dość chłodny, szczególnie na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż około 17 stopni. W reszcie kraju na termometrach pojawią się wartości od 18-19 stopni na wschodzie i północy do 20-22 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie.

W poniedziałek pogoda na północy będzie mniej korzystna niż na południu kraju IMGW materiał zewnętrzny

Na północy oraz na północnym zachodzie Polski pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W pozostałych miejscach kraju warunki przeważnie będą obojętne, a na południu miejscami korzystne utrzymają się przez cały dzień.

