Coraz więcej jesieni w Polsce. Szykuje się załamanie pogody

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To nie będzie spokojny dzień, szczególnie na zachodzie. W tej części Polski pojawią się niebezpieczne burze z możliwym gradem i bardzo silnym wiatrem, osiągającym w porywach do 80 km/h. Szczególnie trzeba będzie uważać po południu i wieczorem. W pozostałej części kraju będzie pochmurnie i nieprzyjemnie, choć na południu z czasem się rozpogodzi.

W poniedziałek na zachodzie pojawią się niebezpieczne burze z silnym wiatrem. Alerty IMGW obowiązują w czterech województwach
W poniedziałek na zachodzie pojawią się niebezpieczne burze z silnym wiatrem. Alerty IMGW obowiązują w czterech województwachZakaz86/123rf/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pogoda w poniedziałek od rana jest typowo jesienna, z dużą ilością chmur i niskimi temperaturami. O godz. 7:00 w Zakopanem było 7,4 st. C, a w najcieplejszym Terespolu 14,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami również występowały mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia niebo przeważnie będzie przesłonięte chmurami.

Gdzie jest burza w poniedziałek? Pogoda niebezpieczna na zachodzie

Pochmurnie i deszczowo będzie w wielu miejscach, szczególnie na północy i zachodzie kraju. Po południu w zachodniej części Polski pogoda będzie najgorsza z powodu burz, które przyniosą opady sięgające 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również bardzo silne podmuchy wiatru, dochodzące do 80 km/h.

Kolorowa mapa pogodowa przedstawiająca prognozowane opady deszczu na terenie Polski i krajów sąsiadujących, intensywność opadów została zaznaczona różnymi odcieniami niebieskiego i zielonego, a podkład mapy pokazuje zarysy granic państw.
Strefa burz w poniedziałek po południu obejmie zachodnie województwaWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu burz wydano żółty alert IMGW pierwszego stopnia dla czterech zachodnich województw:

  • lubuskiego
  • większości zachodniopomorskiego (bez powiatów na północy);
  • zachodniej połowy wielkopolskiego;
  • północno-zachodnich powiatach dolnośląskiego.

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 20:00.

Na lepszą pogodę mogą liczyć mieszkańcy południa Polski, gdzie miejscami może się rozpogodzić.

Zobacz również:

W połowie przyszłego tygodnia zrobi się chłodniej. Potem temperatury w Polsce będą już typowe dla tej pory roku
Polska

Jesień wkroczy do całej Polski. Wiemy, kiedy się ochłodzi

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Chłodno i nieprzyjemnie, gorsze warunki na północy

    Dzień będzie dość chłodny, szczególnie na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż około 17 stopni. W reszcie kraju na termometrach pojawią się wartości od 18-19 stopni na wschodzie i północy do 20-22 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie.

    Mapa Polski z podziałem na regiony, różnokolorowe strefy oznaczają korzystne, niekorzystne oraz obojętne warunki biometeorologiczne na dzień 15-09-2025, legenda wyjaśnia znaczenie kolorów i symboli.
    W poniedziałek pogoda na północy będzie mniej korzystna niż na południu krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Na północy oraz na północnym zachodzie Polski pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W pozostałych miejscach kraju warunki przeważnie będą obojętne, a na południu miejscami korzystne utrzymają się przez cały dzień.

    Zobacz również:

    Prognoza pogody na sierpień (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Takiej pogody nie było od lat. Ekspert ostrzega

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

    -----

    Miller: Nie mamy w Polsce wystarczających środków zwalczania dronówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze