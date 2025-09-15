Coraz więcej jesieni w Polsce. Szykuje się załamanie pogody
To nie będzie spokojny dzień, szczególnie na zachodzie. W tej części Polski pojawią się niebezpieczne burze z możliwym gradem i bardzo silnym wiatrem, osiągającym w porywach do 80 km/h. Szczególnie trzeba będzie uważać po południu i wieczorem. W pozostałej części kraju będzie pochmurnie i nieprzyjemnie, choć na południu z czasem się rozpogodzi.
Pogoda w poniedziałek od rana jest typowo jesienna, z dużą ilością chmur i niskimi temperaturami. O godz. 7:00 w Zakopanem było 7,4 st. C, a w najcieplejszym Terespolu 14,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami również występowały mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia niebo przeważnie będzie przesłonięte chmurami.
Gdzie jest burza w poniedziałek? Pogoda niebezpieczna na zachodzie
Pochmurnie i deszczowo będzie w wielu miejscach, szczególnie na północy i zachodzie kraju. Po południu w zachodniej części Polski pogoda będzie najgorsza z powodu burz, które przyniosą opady sięgające 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie również bardzo silne podmuchy wiatru, dochodzące do 80 km/h.
Z powodu burz wydano żółty alert IMGW pierwszego stopnia dla czterech zachodnich województw:
- lubuskiego
- większości zachodniopomorskiego (bez powiatów na północy);
- zachodniej połowy wielkopolskiego;
- północno-zachodnich powiatach dolnośląskiego.
Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 14:00 do 20:00.
Na lepszą pogodę mogą liczyć mieszkańcy południa Polski, gdzie miejscami może się rozpogodzić.
Chłodno i nieprzyjemnie, gorsze warunki na północy
Dzień będzie dość chłodny, szczególnie na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż około 17 stopni. W reszcie kraju na termometrach pojawią się wartości od 18-19 stopni na wschodzie i północy do 20-22 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie.
Na północy oraz na północnym zachodzie Polski pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W pozostałych miejscach kraju warunki przeważnie będą obojętne, a na południu miejscami korzystne utrzymają się przez cały dzień.
