W Polsce przybywa pracujących emerytów. ZUS podał dane

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w serwisie X, ponad 860 tys. osób z prawem do emerytury miało w czerwcu inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego - na przykład z umowy o pracę. ZUS podkreślił, że wśród tej grupy prawie 541 tys. było również objętych ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniem rentowym.

W ostatniej dekadzie liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na koniec 2015 roku pracowało 575,4 tys. emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (w tym 371,9 tys. podlegających także ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu). Do końca 2024 roku liczba ta wzrosła do 872,6 tys. osób (w tym 556,8 tys. podlegających także ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu).

Ulga podatkowa dla pracujących emerytów. Kto może skorzystać?

Z pewnością wielu seniorów nie może sobie pozwolić na zakończenie aktywności zawodowej ze względu na niskie świadczenia emerytalne. W poprawie sytuacji finansowej może pomóc specjalna ulga podatkowa. Mogą z niej skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia, którzy, pomimo nabycia uprawnienia, nie pobierają emerytury lub renty.

Ulga dla pracujących seniorów umożliwia zwolnienie od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł. Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej (podatki.gov.pl), chodzi tutaj o przychody osiągane z:

pracy na etacie;

umowy zlecenie;

działalności gospodarczej, która jest opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

zasiłku macierzyńskiego.

Warto również znać pewne wyjątki. Ulga nie obowiązuje w przypadku "przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze". Co ważne, warunkiem do skorzystania z ulgi jest podleganie ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z tytułu wspomnianych przychodów).

Zawisza w ''Graffiti'' o nakładach na ochronę zdrowia w budżecie na 2026 rok: Pogłębianie się kryzysu, który mamy już dzisiaj Polsat News Polsat News