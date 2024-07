Coraz więcej cudzoziemców w polskich więzieniach. Trend jest wyraźny

Coraz więcej cudzoziemców w więzieniach w Polsce

Zdaniem rozmówcy gazety te dane wskazują na pewne określone tendencje. - Trafia do nas najbiedniejsza grupa cudzoziemców, którym trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości - powiedział. Dodał, że pierwsza emigracja do Polski to byli ludzie bogaci. Teraz trafia do nas biedniejsza grupa obywateli. Wielu z nich sobie nie radzi. Stąd też zaczęli popełniać częściej przestępstwa.