Na obszarze obejmującym Warmię, Mazowsze i Ziemię Łódzką burze są najsilniejsze i tam w ciągu godziny miejscami może napadać do 35 litrów deszczu, co może prowadzić do podtopień. W tym rejonie trzeba również uważać na gradobicie oraz silny wiatr, dochodzący do 70-80 km/h. Strefa burz w tym rejonie przemieszcza się na wschód.