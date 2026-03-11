Coraz bliżej 20 stopni. W ciągu dnia bariera może zostać przekroczona

Wiosna w Polsce nabiera rumieńców. Rozpoczął się prawdopodobnie najcieplejszy dzień od początku roku. Możliwe, że miejscami na południu termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza. Nie wszędzie jednak będzie spokojnie. Mieszkańcom zachodniej Polski w ciągu dnia przyda się parasol. W nocy lokalnie wrócą mrozy.

Choć wciąż mamy kalendarzową zimę, od początku marca pogoda jest zdecydowanie wiosenna. W całym kraju jest spokojnie i słonecznie, a temperatury stale rosną. Środa wpisze się w ten pogodowy trend - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ciepło wypełnia Polskę. Blisko bariery 20 stopni

Wysokie temperatury panują w wielu rejonach Polski. Wtorek najcieplejszy okazał się na południowym zachodzie: w Legnicy zanotowano 17,6 st. C. W całym kraju było kilkanaście stopni ciepła - w środę będzie tak samo, a najwyższe temperatury wystąpią na południu.

W środę w ciągu dnia na południu będzie do 17-19 stopni, ale możliwe, że lokalnie padnie bariera 20 st. C. Mieszkańcy centrum mogą liczyć na około 16 stopni, zaś na północy i wschodzie nie będzie mniej niż 13-15 stopni Celsjusza. Jedynie w rejonie Helu termometry mogą pokazać 10 st. C.

Najlepsza aura utrzyma się na południowym wschodzie, gdzie będzie najwięcej słońca. Nad resztą kraju zawisną chmury, z których na zachodzie może przelotnie popadać deszcz. Nie będą to jednak intensywne opady i nie powinny potrwać długo.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie i południu miejscami może być porywisty. Na szczytach Karpat i Sudetów podmuchy mogą osiągać do 55 km/h.

    Pogody nie musimy się obawiać. Korzystnie niemal wszędzie

    Pogoda będzie nam sprzyjać i w zdecydowanej większości kraju przez cały dzień korzystnie wpłynie na nasz organizm. Z czasem na północnym zachodzie warunki zmienią się na obojętne i pozostaną takie do wieczora.

    Noc ze środy na czwartek będzie równie spokojna jak dzień. Miejscami, głównie na północy i zachodzie może przelotnie popadać deszcz, a strefa opadów stopniowo przemieści się na wschód. W pozostałych miejscach będzie sucho i spokojnie.

    Temperatury przeważnie będą dodatnie i na zachodzie nie spadną poniżej 7 stopni, ale w kotlinach podkarpackich może jeszcze panować mróz na poziomie -1 stopnia. Na Podhali lokalnie może być do -4 st. C.

