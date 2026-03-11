Choć wciąż mamy kalendarzową zimę, od początku marca pogoda jest zdecydowanie wiosenna. W całym kraju jest spokojnie i słonecznie, a temperatury stale rosną. Środa wpisze się w ten pogodowy trend - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Ciepło wypełnia Polskę. Blisko bariery 20 stopni

Wysokie temperatury panują w wielu rejonach Polski. Wtorek najcieplejszy okazał się na południowym zachodzie: w Legnicy zanotowano 17,6 st. C. W całym kraju było kilkanaście stopni ciepła - w środę będzie tak samo, a najwyższe temperatury wystąpią na południu.

W środę w ciągu dnia na południu będzie do 17-19 stopni, ale możliwe, że lokalnie padnie bariera 20 st. C. Mieszkańcy centrum mogą liczyć na około 16 stopni, zaś na północy i wschodzie nie będzie mniej niż 13-15 stopni Celsjusza. Jedynie w rejonie Helu termometry mogą pokazać 10 st. C.

Środa będzie bardzo ciepłym dniem. Możliwe, że na południu zanotujemy około 20 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Najlepsza aura utrzyma się na południowym wschodzie, gdzie będzie najwięcej słońca. Nad resztą kraju zawisną chmury, z których na zachodzie może przelotnie popadać deszcz. Nie będą to jednak intensywne opady i nie powinny potrwać długo.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie i południu miejscami może być porywisty. Na szczytach Karpat i Sudetów podmuchy mogą osiągać do 55 km/h.

Pogody nie musimy się obawiać. Korzystnie niemal wszędzie

Pogoda będzie nam sprzyjać i w zdecydowanej większości kraju przez cały dzień korzystnie wpłynie na nasz organizm. Z czasem na północnym zachodzie warunki zmienią się na obojętne i pozostaną takie do wieczora.

Przez większość dnia warunki będą korzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek będzie równie spokojna jak dzień. Miejscami, głównie na północy i zachodzie może przelotnie popadać deszcz, a strefa opadów stopniowo przemieści się na wschód. W pozostałych miejscach będzie sucho i spokojnie.

Temperatury przeważnie będą dodatnie i na zachodzie nie spadną poniżej 7 stopni, ale w kotlinach podkarpackich może jeszcze panować mróz na poziomie -1 stopnia. Na Podhali lokalnie może być do -4 st. C.

-----

Po spotkaniu prezydenta i premiera w sprawie SAFE 0 proc. Bogucki: Ustawa prezydencka złożona dziś do Sejmu Polsat News Polsat News