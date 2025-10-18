W skrócie Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia PiS i Konfederacji.

Największą wiarę w możliwość współpracy między partiami mają młodzi, mężczyźni oraz osoby z wykształceniem zawodowym.

Pojawiły się spekulacje na temat paktu senackiego, choć Sławomir Mentzen warunkuje rozmowy kontaktem z Karolem Nawrockim, a nie Jarosławem Kaczyńskim.

"Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia między PiS a Konfederacją?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Ponad połowa badanych (55,1 proc.) uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest 21,9 proc., a 23 proc. respondentów nie ma w tym temacie zdania.

Karol Nawrocki doprowadzi do zbliżenia PiS i Konfederacji? Są wyniki sondażu

Wiarę w zbliżenie między dwoma głównymi ugrupowaniami opozycyjnymi widać zwłaszcza wśród mężczyzn (58,1 proc.), osób do 24. roku życia (66,2 proc.), badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (61,8 proc.) oraz zarabiających "na rękę" między 5 tys. a 7 tys. złotych (61,6 proc.).

Wśród grup wątpiących w zbliżenie PiS z Konfederacją dominują: ankietowani z wykształceniem podstawowym (44,9 proc. wierzy w sprawczość Nawrockiego w tej kwestii), respondenci powyżej 50. roku życia (51,6 proc.), zarabiający "na rękę" do 3 tys. złotych (48,8 proc.) oraz ankietowani z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (51,4 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Będzie nowy pakt senacki? Sławomir Menzten postawił jeden warunek

Na możliwą współpracę między Konfederacją oraz Prawem i Sprawiedliwością wskazywali politycy obu formacji. Chodzi o tzw. pakt senacki, jaki partie mogłyby zawrzeć przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Potencjalnie takie rozwiązanie oznaczałoby większość w Senacie dla ugrupowań konserwatywnych.

Przemysław Czarnek deklarował, że taki scenariusz współpracy jest analizowany. Z kolei Sławomir Mentzen postawił jeden warunek.

- Nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim - przekazał w rozmowie z Radiem ZET lider Konfederacji.

