Co ze stałą bazą USA w Polsce? Kosiniak ogłasza, odpowiedź z Pałacu

W skrócie Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odniósł się do ogłoszenia ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącego pozytywnej odpowiedzi USA w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce.

Minister obrony poinformował, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA trwa kolejny etap rozmów, a w Pentagonie prowadzony jest przegląd sił.

Rząd 16 czerwca podjął uchwałę inicjującą działania dotyczące utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce, określając planowane konsultacje, propozycje lokalizacji, wyliczenia kosztów i źródeł finansowania, przy czym rozważana jest zachodnia część kraju, m.in. Szczecin.

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"Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji" - przekazał w niedzielę Władysław Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem platformy X, dodając, że "blisko 60 proc. Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce".

"Zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska" - napisał wicepremier i szef MON.

Do wpisu szefa resortu obrony odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, stwierdzając, że przedstawiciele obozu rządzącego "w końcu zaczynają coś z tego rozumieć".

Kosiniak-Kamysz ogłasza ws. bazy USA w Polsce. "Pozytywna odpowiedź"

"Proszę zatem uspokoić koleżanki i kolegów z rządu, by przestali atakować Prezydenta USA oraz podważać sojusz polsko-amerykański" - dodał Leśkiewicz. Podkreślił następnie działania, jakie w zakresie bezpieczeństwa Polski oraz regionu podejmuje i będzie podejmować głowa państwa.

"Ostatnie 10 miesięcy to intensywna praca Pana Prezydenta na rzecz zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce i przekonania naszych amerykańskich partnerów do decyzji o utworzeniu stałej bazy w naszym kraju" - napisał rzecznik Nawrockiego.

Stała baza żołnierzy USA w Polsce

16 czerwca rząd przyjął uchwałę, która zainicjowała działania w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Wśród planowanych w tej sprawie kroków wskazano konsultacje z Amerykanami, przygotowanie propozycji lokalizacji potencjalnej bazy oraz zestawienie dotyczące niezbędnej infrastruktury, kosztów projektu oraz źródeł finansowania przedsięwzięcia.

18 czerwca wiceszef MON Paweł Zalewski przekazał, że kwota potrzebna do wybudowania takiej bazy może wynieść do kilkunastu miliardów złotych.

Z kolei informacje o branych pod uwagę lokalizacjach podał 23 czerwca wiceminister resortu obrony Stanisław Wziątek w rozmowie z Polskim Radiem 24. - Takich miejsc jest kilka, ale na pewno możemy stwierdzić, że to będzie część zachodnia Polski - powiedział, dodając, że atrakcyjnym wyborem zdaje się być Szczecin.





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