Co z wynagrodzeniem Zbigniewa Ziobry? Marszałek Sejmu zapowiada
- Zbigniewowi Ziobrze odliczane jest z diety i uposażenia w pierwszych trzech dniach każdego miesiąca 588 złotych. W każdym kolejnym dniu nieobecności nieusprawiedliwionej jest odliczane codziennie ponad 3000 złotych - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Poseł PiS informował, że uzyskał azyl na Węgrzech.
- W trakcie pierwszych trzech dni nieobecności nieusprawiedliwionej zabieramy 1/30 diety i 1/30 uposażenia. Zbigniewowi Ziobrze odliczane jest łącznie 588 złotych. W każdym kolejnym dniu nieobecności nieusprawiedliwionej jest odliczane codziennie 3534 złotych - mówił Włodzimierz Czarzasty.
Wynagrodzenie Zbigniewa Ziobry. Ruch marszałka Sejmu
- 21 stycznia mija 18. dzień nieobecności pana posła Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu Sejmu - mówił marszałek Sejmu.
Jak podkreślił, 28 stycznia minie siedmiodniowy termin na usprawiedliwienie nieobecności przez posła PiS. - Po tym terminie 29 stycznia skieruję pismo do przewodniczącego komisji regulaminowej i spraw poselskich i immunitetowych zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Zbigniewa Ziobry przez 18 kolejnych następujących po sobie posiedzeń Sejmu - zapowiedział Czarzasty.
Przekazał, że komisja regulaminowa podejmie w tej sprawie uchwałę i przekaż na ręce marszałka Sejmu. Od tego momentu politykowi przysługuje 14 dni na odwołanie do Prezydium Sejmu.
Marszałek Sejmu zaznaczył, że komisja może podjąć w tej sprawie następujące decyzje: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia, udzielić naganę.
- W tej sprawie prezydium może podjąć trzy decyzje i wtedy ja mam prawo skierować do Sejmu wniosek o pozbawienie posła diety w całości i obniżenie uposażenia poselskiego do 1/10 (1035 złotych brutto) - wyjaśnił Czarzasty.
