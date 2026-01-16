- W trakcie pierwszych trzech dni nieobecności nieusprawiedliwionej zabieramy 1/30 diety i 1/30 uposażenia. Zbigniewowi Ziobrze odliczane jest łącznie 588 złotych. W każdym kolejnym dniu nieobecności nieusprawiedliwionej jest odliczane codziennie 3534 złotych - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Wynagrodzenie Zbigniewa Ziobry. Ruch marszałka Sejmu

- 21 stycznia mija 18. dzień nieobecności pana posła Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu Sejmu - mówił marszałek Sejmu.

Jak podkreślił, 28 stycznia minie siedmiodniowy termin na usprawiedliwienie nieobecności przez posła PiS. - Po tym terminie 29 stycznia skieruję pismo do przewodniczącego komisji regulaminowej i spraw poselskich i immunitetowych zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Zbigniewa Ziobry przez 18 kolejnych następujących po sobie posiedzeń Sejmu - zapowiedział Czarzasty.

Przekazał, że komisja regulaminowa podejmie w tej sprawie uchwałę i przekaż na ręce marszałka Sejmu. Od tego momentu politykowi przysługuje 14 dni na odwołanie do Prezydium Sejmu.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że komisja może podjąć w tej sprawie następujące decyzje: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia, udzielić naganę.

- W tej sprawie prezydium może podjąć trzy decyzje i wtedy ja mam prawo skierować do Sejmu wniosek o pozbawienie posła diety w całości i obniżenie uposażenia poselskiego do 1/10 (1035 złotych brutto) - wyjaśnił Czarzasty.

