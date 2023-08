W ubiegłym tygodniu weszła w życie przygotowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Zgodnie z nowymi przepisami w komisji nie mogą zasiadać posłowie i senatorowie, zniesione zostały też, zapisane pierwotnie w ustawie środki zaradcze.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie wyznaczyła terminu zgłaszania kandydatów do komisji, a w porządku rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu nie ma punktu, który dotyczyłby powołania składu komisji.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. M. Ast: Na tym posiedzeniu wyboru członków nie będzie

W rozmowie z PAP poseł Ast, szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, zaznaczył, że obecnie jesteśmy przed etapem zgłaszania kandydatów. - Gdyby marszałek wyznaczyła termin po wejściu w życiu nowelizacji, to i tak na najbliższym posiedzeniu nie bylibyśmy w stanie wybrać członków komisji - powiedział. - Już wiadomo, że na tym posiedzeniu Sejmu wyboru członków komisji nie będzie - dodał.

Dopytywany, kiedy możliwy byłby ten wybór, poseł odpowiedział, że być może będzie to na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 29 sierpnia.

Ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Sejm uchwalił ją 16 czerwca. Ostatecznie prezydent podpisał nowelizację 31 lipca. W ubiegłym tygodniu weszły w życie.

Nowela zmienia zapisy ustawy, która zaczęła obowiązywać w końcu maja. Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.