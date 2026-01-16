Co z wyborami przewodniczącego Polski 2050? Partia wydała komunikat

Marta Stępień
Monika Bortnowska

Oprac.: Marta Stępień, Monika Bortnowska

Rada Krajowa Polski 2050 ogłosiła przerwę w obradach do poniedziałku, do godz. 18.00 - przekazał poseł ugrupowania Marcin Skonieczka. W efekcie wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do ewentualnego powtórzenia drugiej tury wyborów na szefa partii, czy cały proces wyborczy zostanie rozpoczęty od nowa.

Grupa osób ubranych w formalne stroje stoi razem podczas oficjalnego wydarzenia w reprezentacyjnej sali z mikrofonami przygotowanymi do wystąpień. W tle widoczne są flagi narodowe i ozdobna ściana, po prawej stronie kobieta na wózku inwalidzkim.
Rada Krajowa Polski 2050 zarządziła przerwę w obradach do poniedziałku (zdj. ilustracyjne)Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Rada Krajowa Polski 2050 ogłosiła przerwę w obradach do poniedziałku, do godz. 18.00.
  • Podczas piątkowych obrad miała zapaść decyzja o ewentualnym powtórzeniu drugiej tury wyborów na szefa ugrupowania lub rozpoczęciu procesu wyborczego od nowa.
  • Druga tura wyborów na przewodniczącego partii została unieważniona w poniedziałek z powodu problemów technicznych.
Rada Krajowa Polski 2050 zarządziła przerwę w obradach. Posiedzenie zostanie wznowione w poniedziałek o godz. 18 - poinformował we wpisie na X poseł ugrupowania Marcin Skonieczka.

Podczas posiedzenia miała zapaść decyzja o ewentualnym powtórzeniu drugiej tury wyborów lub przeprowadzeniu całego procesu wyborczego od nowa.

Skonieczka dodał we wpisie, że piątkowe posiedzenie Rady Krajowej zrealizowało siedem z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członka Krajowej Komisji Wyborczej oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie spotkania podjęto również decyzję, że rozpatrzeniem protestów dotyczących wyborów przewodniczącego partii zajmie się Rada Krajowa.

Piątkowe obrady Rady Krajowej Polski 2050 w formule online rozpoczęły się ok. godz. 18.30 i zostały zwołane w związku z unieważnieniem w poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania.

O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

    Poniedziałkowe głosowanie w drugiej turze wyborów w Polsce 2050 było przeprowadzone online. Po tym, jak nie ogłoszono wyników, w mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania.

    W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii 12 stycznia zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.

    W czwartek sekretarz generalny partii Robert Sitnik poinformował, że do dymisji podał się przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 Maurycy Przyrowski. Zaznaczył jednak, że decyzja nie ma związku z unieważnioną drugą turą głosowania na szefa partii.

    O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków - oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski - byli to także parlamentarzyści - Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

    Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

