W skrócie Ponad połowa ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce deklaruje chęć powrotu do Ukrainy po zakończeniu wojny, natomiast 8 proc. planuje wrócić w najbliższym czasie.

Badanie wykazało, że 31 proc. ukraińskich uchodźców w Polsce doświadczyło dyskryminacji z powodu narodowości lub pochodzenia etnicznego w ciągu ostatniego roku.

Oceny stosunku Polaków do ukraińskich uchodźców są zróżnicowane: 30 proc. uznaje go za ciepły, 46 proc. za neutralny, a 22 proc. za chłodny.

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"Powrót do Ukrainy deklaruje 51 proc. ankietowanych uchodźców przebywających w Polsce, jednak większość odkłada tę decyzję do zakończenia wojny" - podała Rating Group.

Z badania wynika, że w najbliższym czasie do ojczyzny gotowych jest wrócić 8 proc. respondentów, a po zakończeniu wojny - 43 proc. Powrotu nie planuje 26 proc., natomiast 23 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

71 proc. badanych uznało, że głównym warunkiem, który sprzyja decyzji o powrocie, jest bezpieczeństwo i stabilność w Ukrainie.

Ukraińscy uchodźcy ocenili Polaków. Około jedna trzecia zetknęła się z dyskryminacją

Rating Group pytała także ukraińskich uchodźców o stosunek do Polaków.

"Stosunek samych ukraińskich uchodźców do miejscowej ludności jest przeważnie neutralny (44 proc.) lub ciepły (50 proc.). Bardziej powściągliwie uchodźcy oceniają stosunek Polaków do nich: 30 proc. określa go jako ciepły, 46 proc. jako neutralny, a 22 proc. jako chłodny" - poinformowano w komunikacie.

Badanie wykazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 31 proc. ankietowanych ukraińskich uchodźców zetknęło się z dyskryminacją ze względu na narodowość lub pochodzenie etniczne, a 22 proc. doświadczyło uprzedzeń z powodu posługiwania się językiem ukraińskim.

6 proc. respondentów poinformowało o negatywnym traktowaniu z powodu posługiwania się językiem rosyjskim, ze względu na wiek - 5 proc., a ze względu na płeć - 3 proc.

"Jednocześnie niemal połowa badanych (49 proc.) nie zetknęła się z dyskryminacją z żadnego z powodów wymienionych w badaniu" - powiadomiła Rating Group.

Rating Group przeprowadziła badanie w dniach 21-25 sierpnia metodą sondażu online. Uczestniczyło w nim 1000 osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z wojną z Rosją.



