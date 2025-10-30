Co z przejściami granicznymi z Białorusią? Szłapka przekazał nowe informacje

- Otwarcie przejść granicznych Polski z Białorusią możliwe w połowie listopada - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej pojawiły się informacje, że rząd Litwy i Polski konsultował ze sobą działania w tej kwestii. Po rozmowach Donald Tusk miał zgodzić się na opóźnienie ponownego otwarcia granic.

Rzecznik rządu przekazał nowe informacje ws. granicy polsko-białoruskiej
W skrócie

  • Polska i Litwa uzgodniły, że otwarcie przejść granicznych z Białorusią nastąpi w połowie listopada.
  • Rząd Polski zdecydował o opóźnieniu otwarcia granic po konsultacjach z Litwą, ze względu na sytuację na litewskiej granicy.
  • Dwa przejścia graniczne, w Bobrownikach i Kuźnicy, mają zostać otwarte na próbę po uzgodnieniach z Litwinami.
Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w rozmowie z PAP, że premier Donald Tusk i premier Litwy Inga Ruginiene uzgodnili, iż Polska otworzy swoje przejścia graniczne z Białorusią "w okolicach połowy listopada".

Granica polsko-białoruska. Nowe informacje z rządu ws. otwarcia przejść

Szłapka dodał, że otwarcie przejść granicznych z Białorusią było planowane wcześniej, jednak strona litewska w rozmowie z premierem Tuskiem podniosła kwestią napięć na swojej granicy.

Jak przekazała agencja Reutera, premier Litwy poinformowała w czwartek, że Donald Tusk zgodził się na "odroczenie ponownego otwarcia przejść granicznych na granicy Polski z Białorusią".

    Szefowie rządów Polski i Litwy rozmawiali w środę i zgodzili się także na koordynację działań odnośnie przekraczania granicy z Białorusią.

    Przypomnijmy, że na Litwie dochodzi do powtarzających się incydentów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych znad Białorusi.

    Zamknięte przejścia graniczne z Białorusią. Kierwiński: Będziemy wspierać Litwinów

    W czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński był gościem "Sygnałów Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Pytany o kwestię otwarcia przejść granicznych z Białorusią stwierdził, że "będziemy wspierać Litwinów, dlatego otwarcie przejść granicznych z Białorusią na Podlasiu o kilka tygodni się opóźnia".

    - Pewnie zrobilibyśmy to znacznie wcześniej, gdyby nie to, że równolegle swoje przejścia z Białorusią zamyka Litwa - dodał Kierwiński.

    Z kolei we wtorek premier Tusk informował, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią: w Bobrownikach i Kuźnicy. Mówił wówczas, że otwarcie będzie "na próbę", po konsultacji z Litwą.

