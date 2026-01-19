Co z powtórzeniem wyborów w Polsce 2050? Jest decyzja

Wkrótce więcej informacji...

Ponadto zapowiedziano, że "do 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której wybrany zostanie Zarząd Krajowy".

Polska 2050 zdecydowała w sprawie drugiej tury wyborów na przewodniczącego

Przypomnimy, że o wybór na przewodniczącą partii walczą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Druga tura wyborów, w której konkurowały została jednak unieważniona po tym jak okazało się, że oddano znacznie więcej głosów, niż było osób uprawnionych do głosowania.

Decyzję o ponownym przeprowadzeniu głosowania do 31 stycznia podjęto podczas poniedziałkowej Rady Krajowej Polski 2050, która miała zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów, czy rozpisać je od nowa.

Wcześniej Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem, ale obrady zostały przerwane po godz. 23. Prowadząca je Agnieszka Buczyńska zapewniała, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.

Poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka poinformował w nocy z piątku na sobotę, że posiedzenie Rady Krajowej zrealizowało 7 z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członka Krajowej Komisji Wyborczej oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do działaczy Polski 2050

W poniedziałek Polsat News przekazał, że minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do działaczy partii.

Zaproponowała w nim objęcie współprzewodnictwa w ugrupowaniu wraz z drugą wiceprzewodniczącą - ministrem klimatu i polityki regionalnej Pauliną Hennig-Kloską.

W odpowiedzi na tę propozycję głos zabrał Szymon Hołownia. "Przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii" - napisał w oświadczeniu na platformie X.

Jak dodał były marszałek Sejmu, "fundamentem mojego myślenia jest, i zawsze była, spójność Koalicji 15 października oraz stałość i trwałość Klubu Parlamentarnego". "Tak wiele przecież mamy jeszcze razem do zrobienia" - nadmienił Hołownia.

Zaznaczył również, że "dane nam będzie jeszcze nie raz usiąść, znów z życzliwością porozmawiać, a potem wspólnie i dobrze popracować dla Polski".

Druga tura wyborów w Polsce 2050 została unieważniona ze względu na problemy techniczne

Dodajmy, że druga tura wyborów w Polsce 2050 odbyła się w 12 stycznia. Głosowanie przeprowadzono online i miało się zakończyć o godz. 22. Niedługo później planowane było ogłoszenie wyników. Około godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach za to pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania.

Informacje te zdementowała w rozmowie z Interią firma, która zapewniała partii ankiety do głosowania. Z analizy problemu wynikało, że system został zablokowany automatycznie, bo zbyt dużo osób w krótkim czasie chciało się zalogować. Prawdopodobnie dlatego, że politycy tej formacji udostępniali link w mediach społecznościowych.

Samo biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii zostało unieważnione z powodu problemów technicznych, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy Rada Krajowa.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków. Oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

