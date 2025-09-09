Co z obowiązkowymi pracami domowymi? Ponad połowa ankietowanych chce zmian
Dwie trzecie - 66 proc. - respondentów uważa, że obowiązkowe prace domowe powinny zostać przywrócone - wynika z najnowszego sondażu. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest 17 proc. badanych. Tyle samo nie ma zdania w tej sprawie. Ewentualna decyzja o zmianach ma zostać podjęta po zakończeniu badań, które potrwają do końca września.
W skrócie
- Dwie trzecie Polaków chce przywrócenia prac domowych w szkołach podstawowych.
- Największymi zwolennikami przywrócenia są kobiety, osoby z wyższym wykształceniem i wyborcy PiS.
- Decyzja o przywróceniu prac domowych zostanie podjęta po zakończeniu badań we wrześniu.
Pracownia Opinia24 na zlecenie RMF FM zapytała Polaków czy prace domowy powinny zostać przywrócone w polskich szkołach. Zdecydowana większość badanych uważa, że stare rozwiązanie powinno na nowo zawitać do szkół. Zdecydowanie popiera ten pomysł 37 proc. badanych, a 29 proc. raczej się z nim zgadza. Odmiennego zdania jest 17 proc. ankietowanych, a kolejne 17 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
Pracownia sprawdziła, kto najbardziej chciałby przywrócenia prac domowych. Jak wskazuje RMF FM, w grupie tej górują kobiety (69 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (76 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (odpowiednio 78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej turze).
Autorzy badania podkreślili w jego omówieniu, że wyniki wskazują na różnice w podejściu do tematu w zależności od płci, wykształcenia i preferencji politycznych.
Likwidacja prac domowych. Ministerstwo spełniło postulat uczniów
Pomysł likwidacji prac domowych w szkołach pojawił podczas kampanii wyborczej do parlamentu, gdy taki postulat spotkania z Donaldem Tuskiem zgłosił jeden z uczniów z Włocławka. Następnie punkt ten znalazł się w programie "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej.
Po wygranych wyborach resort edukacji pod kierownictwem minister Barbary Nowackiej na mocy rozporządzenia wprowadził od kwietnia 2024 roku nowe zasady w szkołach: nauczyciele w klasach 1-3 szkół podstawowych nie mogą zadawać prac praktyczno-technicznych i pisemnych, z wyjątkiem ćwiczeń związanych z tzw. małą motoryką. W klasach 4-8 zadania domowe mogą być zadawane, ale są nieobowiązkowe i nie podlegają ocenie. Jeśli uczeń wykona takie ćwiczenie, nauczyciel ma obowiązek przekazania informacji zwrotnej na temat jego pracy.
Decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia prac domowych zostanie podjęta 2-3 tygodnie po zakończeniu badań, które potrwają do końca września.
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki prezentowane są w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.