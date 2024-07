Co z legalizacją związków partnerskich? Najnowszy sondaż

90 proc. ankietowanych jest za legalizacją związków partnerskich, jeśli parę tworzy kobieta i mężczyzna. W przypadku osób tej samej płci, "za" jest 52 proc. badanych. Ankietowani byli względnie zgodni co do praw, jakie powinna dawać partnerom taka regulacja. Jak wynika z badania CBOS, stosunek Polaków do związków partnerskich zmienił się diametralnie w ciągu ostatnich lat.