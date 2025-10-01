Co z kontrolami na granicy z Niemcami i Litwą? Padła data
Polska przedłuży kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do 4 kwietnia 2026 roku - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej - przekazał szef resortu Marcin Kierwiński.
Polska wprowadziła w lipcu tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, idąc w ślady kilku innych krajów Unii Europejskiej, które przywróciły kontrole graniczne w celu powstrzymania nielegalnej migracji.
Z oświadczenia MSWiA przesłanego agencji Reutera wynika, że kontrole na przejściach potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy, do 4 kwietnia 2026 roku.
- Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Początkowo kontrole miały obowiązywać w okresie od 7 lipca do 5 sierpnia, ale termin ten został wydłużony. Kolejne rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązuje do 4 października.
Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą dotyczą 65 przejść. Operację wspiera policja, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej.
