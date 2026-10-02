W skrócie Tymczasowe kontrole graniczne osób na przejściach z Niemcami i Litwą będą obowiązywać do 30 marca 2027 i obejmą 50 miejsc na granicy polsko-niemieckiej oraz 13 na polsko-litewskiej.

Zaktualizowano wykaz przejść granicznych oraz zmodyfikowano zasięgi terytorialne wybranych przejść w związku z utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją.

Od przywrócenia kontroli skontrolowano ponad 4,5 miliona osób i niemal 2,3 miliona pojazdów, a setkom osób odmówiono wjazdu do Polski.

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Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone do 30 marca 2027 roku. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w piątek.

Oprócz przedłużenia obowiązujących od ponad roku kontroli MSWiA zdecydowało się na modyfikację zasięgów terytorialnych 13 przejść granicznych na granicy polsko-litewskiej i 11 przejść granicznych na granicy polsko-niemieckiej. Wykaz przejść granicznych został zaktualizowany.

Polska przedłuża kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. "Utrzymujące się zagrożenie"

"Ponadto w drogowym polsko-niemieckim przejściu granicznym Rosówek-Rosow w zasięgu terytorialnym uwzględniono pobliską ścieżkę rowerową" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Kolejne przedłużenie tymczasowej kontroli granicznej na granicach z Niemcami i Litwą resort uzasadnia stale utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją "zarówno z kierunku wschodniego przez terytorium państw bałtyckich, jak i z kierunku niemieckiego, gdzie w związku z przebywaniem dużej liczby cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytowym istnieje ryzyko wtórnych ruchów migracyjnych".

Zgodnie z rozporządzeniem na granicy polsko-niemieckiej kontrole będą prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej - w 13.

Miliony skontrolowanych osób, setkom odmówiono wjazdu. Kontrole na granicach

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 roku. Następnie kontrola ta została przedłużona od 6 sierpnia na okres kolejnych 60 dni - do dnia 4 października, a później od 5 października 2025 roku do 4 kwietnia 2026 roku Kolejny raz kontrole przedłużono od 5 kwietnia 2026 roku do 1 października 2026 roku.

W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób oraz niemal 2,3 miliona pojazdów.

Resort poinformował, że od przywrócenia kontroli na granicy z Litwą odmówiono wjazdu do naszego kraju niemal 1,3 tys. osobom. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano ponad 130 osób. Łącznie w sprawowanie kontroli było zaangażowanych niemal 118 tys. ludzi, w tym niemal 41 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 6 tys. policjantów i ponad 69 tys. żołnierzy.

Na granicy z Niemcami odmówiono wjazdu do Polski niemal 1,2 tys. osobom. Łącznie w sprawowanie kontroli było zaangażowanych niemal 211 tys. ludzi, w tym ponad 88 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 57 tys. policjantów i niemal 64 tys. żołnierzy.

Według rządu kontrole są konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.



