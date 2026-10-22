Co z koalicją po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz? Hołownia zabrał głos

Maria Literacka

Maria Literacka

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"Klub Parlamentarny Polski 2050 pozostaje w Koalicji" - poinformował Szymon Hołownia, potwierdzając tym samym wcześniejsze ustalenia Interii. Polityk zabrał głos w związku z decyzją Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Dotychczasowa minister funduszy i polityki regionalnej ogłosiła, że odchodzi z rządu.

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Szymon Hołownia.
Szymon HołowniaJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Szymon Hołownia potwierdził, że klub parlamentarny Polski 2050 pozostaje w koalicji rządzącej po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła swoje odejście z rządu Donalda Tuska.
  • Nowe przywództwo w partii Polska 2050 zostanie wyłonione w wyborach, które odbędą się zgodnie z obowiązującym statutem ugrupowania.
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"Klub Parlamentarny Polski 2050 pozostaje w Koalicji. O nowym przywództwie partii, zdecydują teraz - zgodnie ze statutem - jej członkowie w powszechnych wyborach" - przekazał Szymon Hołownia we wpisie zamieszczonym na X.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu. Szymon Hołownia: Polska 2050 zostaje w koalicji

Jak wskazał Szymon Hołownia, politycy Polski 2050 o decyzji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dowiedzieli się z mediów.

"Zaskakująca rezygnacja przewodniczącej z zaufania wyborców i odpowiedzialności powierzonej jej w bardzo trudnym momencie przez ludzi (w tym mnie) zaledwie po niespełna 1/3 kadencji - dla każdej organizacji byłaby poważnym wyzwaniem. Jest nim i dla nas" - stwierdził szef klubu parlamentarnego Polska 2050.

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Hołownia podziękował dotychczasowej minister funduszy i polityki regionalnej za współpracę zarówno w czasie jego kampanii prezydenckiej, jak i w zakresie działalności partyjnej oraz polityki krajowej. "Polska dużo jej zawdzięcza" - ocenił.

"Różniliśmy się, jak wielu których łączy cel, ale różnią czasem drogi. Życzę jej powodzenia w nowych politycznych projektach, z nadzieją że będą odpowiedzialnie szukały tego, co łączy, nie tego, co dzieli" - czytamy we wpisie Hołowni.

"Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki". Pełczyńska-Nałęcz żegna się z rządem

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w czwartek, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. "Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - napisała.

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Liderka Polski 2050 w pożegnalnym wpisie zwróciła się również do Hołowni. "Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy" - czytamy we wpisie.

Ogłoszenie Pełczyńskiej-Nałęcz skomentował w rozmowie z Interią wiceminister cyfryzacji. Michał Gramatyka podkreślił, że to była jej indywidulana decyzja, a Polska 2050 pozostaje w koalicji. 

- Rozumiem i szanuję tę decyzjęKilka ostatnich dni to była nieustanna krytyka minister - ocenił polityk.

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