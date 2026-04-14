Co z ENA dla Zbigniewa Ziobry? Sąd zabrał głos, podano szczegóły

W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że termin posiedzenia w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry zostanie wyznaczony, jeśli postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania zostanie utrzymane w mocy.

W sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry oraz wniosku o wydanie ENA sąd rozpatrywał także wnioski o wyłączenie sędziów.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że zażalenie na decyzję sądu okręgowego w sprawie ENA "celowo nie zostało podpisane" przez obrońców Ziobry.

O wydanie ENA wobec Ziobry prokuratura zawnioskowała do warszawskiego sądu okręgowego 10 lutego. Wniosek skierowany został po tym, jak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra oraz po wystawieniu za nim listu gończego.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przypominał w poniedziałek, że wniosek o ENA wobec Ziobry nie został dotychczas rozpoznany; sąd nie wyznaczył terminu posiedzenia w przedmiocie jego rozpatrzenia. W związku z tym prokuratura skierowała tego dnia do sądu wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie.

- Opóźnienie w rozpoznaniu wniosku może skutkować ukryciem się podejrzanego przed organami ścigania poza obszarem Węgier, co znacząco utrudni prawidłowy tok postępowania przygotowawczego - zaznaczał prok. Nowak.

Co z posiedzeniem w sprawie ENA dla Ziobry? Sąd wyjaśnia

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie - "wobec dużego zainteresowania przedstawicieli mediów brakiem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku" o ENA wobec Ziobry - napisał w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie, że postanowieniem z 26 marca sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy Ziobry, który wnioskował o zawieszenie postępowania ws. ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec byłego szefa MS tymczasowego aresztowania.

Orzeczenie w przedmiocie odmowy zawieszenia sprawy ENA nie jest prawomocne, gdyż - jak wskazał sąd - złożony został środek odwoławczy, a akta sprawy "zostaną przekazane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie celem jego rozpoznania".

"W przypadku utrzymania w mocy wyżej wymienionego postanowienia, posiedzenie w przedmiocie wydania ENA zostanie niezwłocznie wyznaczone" - zapewnił sąd.

Sąd rozpatruje wniosek o ENA i zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Łącznie Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W początkach stycznia bieżącego roku informowano o udzieleniu Ziobrze ochrony międzynarodowej przez władze Węgier. W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się zaś na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano wniosek o ENA.

Obecnie w odniesieniu do Ziobry w warszawskim sądzie okręgowym od blisko dwóch miesięcy procedowane są zażalenie na zastosowanie aresztu, jak i wniosek o ENA. W sprawie zażalenia - dotyczącego aresztu - w ostatnich tygodniach rozpatrywano wnioski m.in. obrońców Ziobry o wyłączenie poszczególnych sędziów wyznaczonych do tej sprawy. Aktualnie zażalenie na areszt trafiło do składu trzech sędziów.

"Gra na zwłokę". Waldemar Żurek o działaniach prawników Ziobry

Z kolei w sprawie wydania ENA sąd również zajmował się wnioskami o wyłączenie sędziów. Sprawa trafiła finalnie do sędzi Joanny Grabowskiej. To sędzia Grabowska nie uwzględniła wniosku obrońcy Ziobry o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA.

"Nieprawomocne, lecz wykonalne postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania może więc być podstawą wydania ENA" - wskazała sędzia w uzasadnieniu tamtego postanowienia.

Kwestia ta jest obecnie na etapie odwoławczym. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził w poniedziałek, że zażalenie na tę decyzję sądu okręgowego "celowo nie zostało podpisane" przez obrońców Ziobry. - To jest ewidentnie gra na zwłokę - ocenił szef MS.

