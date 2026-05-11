W skrócie Adwokat Bartosz Lewandowski poinformował, że Polska nie może obecnie złożyć wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do USA, dopóki nie uprawomocni się decyzja o tymczasowym aresztowaniu.

Obrona Zbigniewa Ziobry kwestionuje poprawność postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu i zwraca uwagę na powtórne wydanie decyzji tej samej treści.

Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA oraz sprawdza, czy były minister otrzymał pomoc przy opuszczeniu kraju.

Adwokat potwierdził na antenie Polsat news, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski dysponują tzw. paszportem genewskim.

Reprezentujący Zbigniewa Ziobrę mec. Bartosz Lewandowski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wbrew słowom ministra Waldemara Żurka, przekazanie USA wniosku o ekstradycję byłego ministra we wtorek lub w ciągu najbliższych dni nie jest możliwe.

"Formalnie wniosek o ekstradycję w celu wydania pana ministra Zbigniewa Ziobry z USA może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach" - przekazał Lewandowski.

Adwokat podkreślił, że tego samego zdania jest rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Za realistyczny termin, po którym Polska będzie mogła wnioskować ekstradycję, Lewandowski uważa wrzesień 2026 r. Wówczas Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna zażalenia na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Zbigniewa Ziobry złożone przez obronę.

Ponadto adwokat na antenie Polsat News potwierdził w poniedziałek, że Zbigniew Ziobro oraz przebywający na Węgrzech Marcin Romanowski dysponują paszportem genewskim, czyli Genewskim Dokumentem Podróży. Na mocy Konwencji Genewskiej państwa mogą je wydawać uchodźcom.

Zbigniew Ziobro w USA. Adwokat poszukiwanego ministra o ekstradycji

Adwokat Zbigniewa Ziobry zaznaczył, że obrona "w całości kwestionuje prawidłowość orzeczenia" sądu o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Lewandowski zwraca uwagę na ponowne wydanie postanowień o aresztowaniu o tej samej treści, mimo że wcześniej zostały one uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

"Prokuratura podległa ministrowi Waldemarowi Żurkowi potwierdza brak gwarancji sprawiedliwego procesu w Polsce. (...) Poziom politycznego zaangażowania po stronie rządzących w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest rażący i wykracza poza standardy państw demokratycznych" - przekazał adwokat, podkreślając, że sędzia, który orzekł o nielegalności postanowień, "został odsunięty od orzekania i pozbawiony funkcji".

"Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie mogą obecnie w Polsce liczyć na sprawiedliwe i wolne od nacisków politycznych rozpoznanie ich sprawy. Te wszystkie okoliczności mogą, a wręcz powinny być badane w ewentualnym postępowaniu przed organami i sądem w USA. Minister Ziobro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski!" - poinformował mec. Lewandowski.

Wniosek o ekstradycję możliwy we wrześniu. Prokuratura podjęła kroki

W niedzielę Zbigniew Ziobro potwierdził, że opuścił Węgry i przebywa obecnie na ternie Stanów Zjednoczonych. Tego samego dnia na antenie Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi do USA z wnioskiem o ekstradycję.

Wcześniej unieważniony został polski paszport byłego ministra, co oznacza, że zgodę na przylot do Stanów Zjednoczonych musiał on otrzymać na specjalnych warunkach. W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagały inne osoby.

