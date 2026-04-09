W skrócie Od 1 września edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem w szkołach od IV klasy podstawowej oraz w dwóch klasach szkoły ponadpodstawowej.

Część edukacji zdrowotnej dotycząca edukacji seksualnej będzie nieobowiązkowa, a decyzja o udziale ma należeć do rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Trwają konsultacje dotyczące zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, a szczegóły organizacji zależeć będą od szkół.

W czwartek rano Barbara Nowacka gościła w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24, gdzie poinformowała o decyzji odnośnie edukacji zdrowotnej w szkołach.

Minister edukacji ogłosiła, że przedmiot ten od 1 września będzie obowiązkowy. - Decyzja byłaby znacznie wcześniej, gdyby nie weto prezydenckie do ustawy wprowadzającej reformę "kompas jutra", ponieważ tam były podwaliny pod możliwość wprowadzenia przedmiotu - mówiła.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Nowacka: Od 1 września będzie obowiązkowa

Barbara Nowacka przeprosiła także dyrektorów szkół, którzy musieli czekać na decyzję. - Musieliśmy uporządkować to prawnie - dodała.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej oraz w dwóch klasach szkoły ponadpodstawowej. Jednocześnie minister dodała, że część dotycząca edukacji seksualnej będzie nieobowiązkowa.

Pytana o to, kto będzie decydował o uczęszczaniu uczniów na edukację seksualną, będącą komponentem edukacji zdrowotnej, Nowacka nadmieniła, że decyzja będzie należała do rodziców bądź - w przypadku szkół ponadpodstawowych - pełnoletnich uczniów.

Minister edukacji przekazała też, że powoływany będzie zespół ekspercki, który "wyważy to, co jest elementem dojrzewania i zdrowia, a co mogłoby wzbudzać nadmierne emocje".

Będzie zakaz telefonów w szkołach podstawowych? Trwają prace

W programie poruszono także kwestię zakazu telefonów komórkowych w szkołach i tego, czy od nowego roku szkolnego takowy zakaz będzie obowiązywał. - Trwają konsultacje projektu ustawy do końca kwietnia - zaznaczyła Nowacka.

Jak oceniła szefowa resortu edukacji, ma nadzieję, że w maju bądź czerwcu na Radzie Ministrów ten temat się pojawi. Dotychczas zebrano około 80 stron uwag, które - w ocenie Barbary Nowackiej - "nie są bardzo merytoryczne".

- Dokładnie patrzymy na kalendarz, żeby parlament się wyrobił i od 1 września w szkołach podstawowych telefon (...) nie będzie mógł leżeć (na ławce - red.) - dodała minister. Zaznaczyła przy tym, że to od szkół będzie zależało, w jaki sposób będzie organizować miejsca na schowanie telefonów, np. szafki czy też zakaz wyjmowania urządzeń.

