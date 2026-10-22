W skrócie Sejm odrzucił projekt ustawy PSL, który zakładał zniesienie limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

W głosowaniu 213 posłów było za zniesieniem ograniczeń, 215 przeciw, a dziewięcioro wstrzymało się od głosu, co przesądziło o wyniku.

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w razie odrzucenia ustawy PSL będzie postulować wprowadzenie dwukadencyjności dla posłów i senatorów.

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W głosowaniu wzięło udział 437 posłów: 213 zagłosowało za, 215 było przeciw, a dziewięcioro wstrzymało się od głosu. 23 parlamentarzystów nie głosowało.

PSL nie zebrało pełnego poparcia koalicji. W KO, Lewicy, Centrum i Polsce 2050 łącznie 15 posłów zagłosowało przeciw, a czworo wstrzymało się od głosu. Przeciwnicy zmian wygrali różnicą dwóch głosów.

Rozstrzygnięcie ucieszyło posłów opozycji - na sali dało się słyszeć brawa oraz radosne okrzyki.

Nie udało się znieść dwukadencyjności w samorządach. PSL nie przekonało koalicji

Zniesienie dwukadencyjności poparli wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie PSL-TD oraz zdecydowana większość KO. W klubie Koalicji Obywatelskiej czworo parlamentarzystów zagłosowało jednak przeciw.

Podzielona była również Lewica - zmiany poparło 12 posłów, sześcioro było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jednomyślności zabrakło także w Centrum i Polsce 2050. W pierwszym klubie przeciw zagłosowało dwóch posłów, w drugim trzech, a kolejnych trzech parlamentarzystów Polski 2050 wstrzymało się od głosu.

Wszyscy głosujący posłowie PiS, Rozwoju Plus, Razem i Konfederacji Korony Polskiej sprzeciwili się zmianom. Głosy podzieliły się w Konfederacji: pięciu parlamentarzystów poparło ustawę, siedmiu było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zniesienie dwukadencyjności w samorządach. Co zakładał projekt PSL?

Przyjęta nowelizacja miała usunąć ograniczenie, zgodnie z którym osoba dwukrotnie wybrana na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie może ponownie ubiegać się o tę funkcję w tej samej gminie. PSL przekonywało, że decyzja o pozostawieniu dotychczasowego gospodarza powinna należeć do mieszkańców.

- Uważamy, że to lokalna społeczność ma decydować o tym, kto ma być wójtem, burmistrzem, prezydentem danej społeczności - mówiła przed głosowaniem posłanka PSL Agnieszka Kłopotek, otwiera się w nowym oknie w rozmowie z Gazeta.pl.

Limit dwóch kadencji wprowadzono w 2018 roku, za rządów PiS. Jednocześnie wydłużono kadencję władz samorządowych z czterech do pięciu lat. Przy liczeniu limitu nie uwzględnia się okresu sprawowania urzędu przed wyborami w 2018 roku.

W praktyce ograniczenie ma więc szczególne znaczenie dla wyborów samorządowych w 2029 roku. Przy utrzymaniu obecnych zasad włodarze wybrani zarówno w 2018, jak i w 2024 roku nie mogliby ponownie kandydować na ten sam urząd w swojej gminie.

Sejm. Kosiniak-Kamysz zapowiadał limit kadencji dla posłów i senatorów

Przed rozstrzygnięciem w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że jeśli ustawa nie uzyska akceptacji posłów albo zostanie zablokowana przez prezydenta, PSL będzie zabiegać o wprowadzenie limitu dwóch kadencji także dla parlamentarzystów.

- Nie od samorządu, nie od Polski, otwiera się w nowym oknie lokalnej, tylko od siebie zacznijcie, posłowie i senatorowie - mówił lider ludowców podczas październikowego posiedzenia Rady Naczelnej PSL. Jak zastrzegł "to nie jest żaden szantaż".

Kosiniak-Kamysz argumentował, że ograniczenia dotyczące samorządowców powinny obejmować również osoby stanowiące prawo. Jak zaznaczał, wprowadzenie dwukadencyjności posłów i senatorów wymagałoby zmiany konstytucji.



