W skrócie "Dziennik Gazeta Prawna": W ciągu trzech miesięcy do Polski mają przyjechać kolejni żołnierze amerykańscy.

Nieoficjalne ustalenia "DGP": Decyzja dotycząca utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce ma zapaść w ciągu sześciu do 12 miesięcy.

Bartosz Grodecki, cytowany przez "DGP" poinformował, że amerykańsko-polska współpraca wojskowa zapowiada się obiecująco.

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"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że zabiegi o utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce trwają, a decyzji oczekuje się w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy.

Nieoficjalnie: Decyzja ws. bazy USA w Polsce zapadnie w ciągu kilku miesięcy

Z nieoficjalnych ustaleń "DGP" wynika, że na temat systemu rotacyjnego wojsk amerykańskich w Polsce i stałej bazy wojskowej z administracją USA rozmawia otoczenie prezydenta i ministra obrony narodowej.

Redakcja donosi, że w ciągu trzech miesięcy do Polski mają przyjechać dodatkowi żołnierze amerykańscy. Stany Zjednoczone, jak podaje "DGP", powołując się na informatora, mają deklarować wolę polityczną i determinację, by zrealizować oba przedsięwzięcia.

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W artykule podkreśla się, żeBartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego właśnie wrócił z rozmów w Pentagonie.

- Od strony amerykańskiej wielokrotnie słyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych - mówił Grodecki, cytowany przez "DGP", co miało zostać potwierdzone między innymi w jego rozmowie z głównym strategiem Pentagonu - Elbridgem Colbym (podsekretarz stanu ds. polityki w Departamencie Wojny - red.).

- Co za tym idzie, amerykańsko-polska współpraca zapowiada się w najbliższych latach obiecująco - przekazał dziennikowi Grodecki.

W czerwcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że Pentagon jest przychylnie nastawiony do projektu utworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Wskazał wówczas, że prace nad przeprowadzeniem tego przedsięwzięcia "będą wymagały wielomiesięcznych dyskusji, negocjacji i uzgodnień, a później wieloletniej inwestycji".





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